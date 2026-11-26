Zürich – Hacker haben bei einem Cyberangriff auf das Transportunternehmen Planzer Sendungsdaten aus mehr als fünf Jahren gestohlen. Darunter sind auch Daten zu Bestellungen bei Digitec Galaxus.

Nach bisherigem Kenntnisstand sind die Sendungsdaten aller Pakete betroffen, die vom 1. Januar 2018 bis und mit 26. Februar 2023 mit Planzer Paket verschickt wurden, sagte Jan Pfenninger, Leiter Marketing und Kommunikation bei Planzer, am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP.

Zu den entwendeten Daten gehören Namen, Adressen und Kontaktangaben von Absendern und Empfängern, sofern diese Planzer für den Versand übermittelt worden waren. Zur Zahl der betroffenen Kunden und Sendungen machte Pfenninger keine Angaben. Ob und wie viele weitere Kundenunternehmen betroffen sind, bleibt offen.

Digitec Galaxus hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass bei Galaxus-Bestellungen Paketnummern, Namen, Liefer- und E-Mail-Adressen sowie teilweise Telefonnummern entwendet worden seien. Die eigenen Systeme des Onlinehändlers seien vom Angriff nicht betroffen. Planzer liefere Bestellungen weiterhin wie gewohnt aus.

Brack prüft frühere Quickpac-Lieferungen

Der andere grosse Schweizer Onlinehändler Brack.ch weiss noch nicht mit Sicherheit, ob das Unternehmen vom Datenleck betroffen ist, wie Sprecher Lukas Keller am Donnerstag gegenüber AWP sagte. Brack arbeitet mit Planzer bei Stückgutsendungen zusammen. Diese sind laut Planzer vom Datendiebstahl nicht betroffen.

Vor der Übernahme von Quickpac durch Planzer im Jahr 2024 hatte Brack laut Keller bei taggleichen Lieferungen mit Quickpac zusammengearbeitet. Das Unternehmen klärt nun ab, ob frühere Quickpac-Sendungsdaten nach der Übernahme in Planzer-Systeme übertragen wurden und unter den gestohlenen Daten sein könnten.

Planzer deaktivierte Zugangsdaten zum Kundenportal

Beim Angriff wurden auch verschlüsselte Zugangsdaten zum Planzer-Kundenportal für Versender entwendet. Planzer habe diese vorsorglich deaktiviert, sagte Pfenninger. Für den erneuten Zugang mussten die Nutzer ein neues Passwort setzen. Zugangsdaten zum separaten Paket-Empfängerportal, Daten zu Pharmatransporten nach GDP-Standard sowie Lagerlogistik-, Zahlungs- und Finanzdaten seien nicht betroffen.

Wann der unbefugte Zugriff begann und wann Planzer ihn bemerkte, liess Pfenninger unter Hinweis auf die laufenden Untersuchungen offen. Nach der Entdeckung ungewöhnlicher Aktivitäten habe Planzer umgehend Abklärungen eingeleitet, Massnahmen ergriffen und seine Kunden informiert. Interne und externe IT-Forensiker untersuchen den Vorfall.

Das Unternehmen hat auch das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) und den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) informiert und Strafanzeige angekündigt. (awp/mc/pg)