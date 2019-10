Hitachi Vantara erweitert Lumada Portfolio für schnellere Dateninnovationen mit DataOps

Dreieich / Las Vegas – Neue Lumada-Datenservices und Lumada Data Lake ermöglichen datengesteuerte Innovationen für Kunden in allen Branchen; Die neue Lumada Edge Intelligence vereinfacht das Edge-to-Cloud-Datenmanagement für den kommerziellen und industriellen Einsatz.

Auf der NEXT 2019 hat Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochter der Hitachi Ltd. (TSE: 6501), den Ausbau des Service- und Lösungsportfolios seiner Lumada-Plattform angekündigt. Kunden können damit branchenübergreifend Datensilos abbauen und mit DataOps Innovationen fördern. Hitachi erweitert die Möglichkeiten von Lumada über das Internet der Dinge (IoT) hinaus. Unternehmens- und Industriekunden können so allseits bekannte Herausforderungen rund um Daten für Kunden in jeder Branche und für jeden Anwendungsfall adressieren.

Organisationen erkennen heute das Potenzial für Analysen, künstliche Intelligenz (KI) und neue digitale Geschäftsmodelle zur Transformation ihrer Abläufe. Aber ihre bestehenden Datenmanagement-Tools und -Prozesse können nicht mit dem Tempo und der Komplexität des modernen digitalen Geschäftsbetriebs Schritt halten. Neue Lumada-Lösungen erfüllen diese Anforderungen, indem sie intelligente Datenoperationen (oder DataOps) ermöglichen. Der Begriff beschreibt eine kollaborative Datenmanagement-Praxis, die richtlinienbasierte, automatisierte Ansätze nutzt. Unternehmen können ihre Effizienz steigern und Innovationen voranbringen, wenn die richtigen Daten zur richtigen Zeit am richtigen Ort vorliegen.

Zu den neuen und aktualisierten Lumada-Angeboten gehören:

Lumada Data Services, eine Reihe von Software-Services, die Kunden bei der Verwaltung immer komplexerer Daten-Ökosysteme mit einer intelligenten Datenbasis unterstützen. In Zusammenarbeit mit den bewährten Technologien von Hitachi für Objektspeicherung, Datenintegration und -analyse, die die Hitachi Content Platform (HCP), Pentaho und Lumada unterstützen, können Kunden nun alle ihre Datenbestände, einschliesslich strukturierter und unstrukturierter, über Rechenzentrums-, Cloud- und Edge-Standorte hinweg kostengünstig verwalten. Richtlinienbasierte Automatisierungstools koordinieren den Datenfluss im Unternehmen, um Kosteneinsparungen, Compliance und Wachstumsanforderungen zu erfüllen.

Der Lumada Data Lake ist ein innovatives, „smartes” und sich selbst optimierendes Data-Lake-Angebot. Es platziert Datensätze intelligent an einem optimalen Ort, pflegt sie kontinuierlich, um Datenverluste zu vermeiden, und ist von überall her leicht zugänglich für Analysen.

Lumada Edge Intelligence, ein neuer Satz von Software und validierten Edge-Hardware-Geräten, die es Unternehmen ermöglichen, Daten und Analysen am Netzwerkrand für digitale Anwendungsfälle wie IoT, vernetzte Produkte, umfassende Kundenerlebnisse, entfernte und getrennte Standorte und Niederlassungen zu verwalten.

„Organisationen implementieren heute digitale Strategien, um ihre Abläufe und Kundeninteraktionen zu verbessern. Dabei erkennen sie, dass traditionelle Ansätze zur Datenverwaltung für sie nicht funktionieren“, sagt Brad Surak, Chief Product and Strategy Officer bei Hitachi Vantara. „Sie benötigen automatisierte, richtlinienbasierte Ansätze, die eine anpassungsfähige und kontrollierte Lieferkette für Datenstrukturen in ihrem gesamten Unternehmen ermöglichen. Mit dieser Ankündigung erweitert Hitachi Lumada, um den modernen Anforderungen des kollaborativen Datenmanagements in der KI-Ära gerecht zu werden.“

„Unternehmen, die in eine Big Data Fabric-Architektur investieren, werden Daten demokratisieren, um neue Erkenntnisse, Kundenanalysen, Personalisierung sowie Echtzeit- und prädiktive Analysen zu unterstützen“, schrieb Noel Yuhanna, Chefanalyst Enterprise Architecture, im Forrester-Bericht „Big Data Fabric 2.0 Drives Data Democratization” aus dem Mai 20191. „Sie werden in der Lage sein, schneller auf Geschäftsanforderungen und Wettbewerbsbedrohungen zu reagieren.“

Lumada Data Services ermöglichen datengesteuerte Innovationen

Lumada Data Services beschleunigen datengetriebene Innovationen, indem sie es Kunden ermöglichen, Erfassung, Speicherung, Finden, Aufbereitung und Bereitstellung von regulierten Daten basierend auf Geschäftsrichtlinien für Analysen, Governance und Betriebskosteneinsparungen zu koordinieren.

Lumada Data Services sind über eine gemeinsame Cloud-Konsole zugänglich und arbeiten über gemeinsame Metadaten zusammen, die von intelligenten Orchestrierungs- und Richtlinien-Engines unterstützt werden. Datendienste können in der Cloud, im Rechenzentrum oder am Rand (Edge) bereitgestellt werden und bieten eine agile Datenstruktur und einen Self-Service-Datenzugriff für eine unternehmensweite DataOps-Praxis.

Für eine kürzere „Time to Value” bietet Hitachi die Lumada Data Services mit bestehenden und neuen Produkten an, die einige der dringendsten Anforderungen an das Datenmanagement in Unternehmen erfüllen:

Pentaho 9.0 bietet neue Datenfluss-Services für die gemeinsame Nutzung, Verwaltung und Überwachung von Daten-Pipelines. Pentaho reduziert Reibungsverluste an der Datenpipeline und bietet moderne Datenerkennung, Zugriff und Integration von Edge zu Cloud. Für weitere Informationen darüber, was es Neues bei Pentaho gibt, lesen Sie den Blogbeitrag „Pentaho 9.0: Faster Data Delivery with Less Pipeline Friction“.

bietet neue Datenfluss-Services für die gemeinsame Nutzung, Verwaltung und Überwachung von Daten-Pipelines. Pentaho reduziert Reibungsverluste an der Datenpipeline und bietet moderne Datenerkennung, Zugriff und Integration von Edge zu Cloud. Für weitere Informationen darüber, was es Neues bei Pentaho gibt, lesen Sie den Blogbeitrag „Pentaho 9.0: Faster Data Delivery with Less Pipeline Friction“. Lumada Data Lake , mit einem neuen Datenkatalog und Diensten zur Datenpflege, kombiniert mit modernen Objektspeichertechnologien, ist ein moderner, hybrider Cloud-Data-Lake für Anwendungsfälle, die von der Aggregation und -analyse von 360°-Grad-Kundendaten über die elektronische Kommunikationssteuerung bis hin zu IoT-Daten-Hubs reichen.

, mit einem neuen Datenkatalog und Diensten zur Datenpflege, kombiniert mit modernen Objektspeichertechnologien, ist ein moderner, hybrider Cloud-Data-Lake für Anwendungsfälle, die von der Aggregation und -analyse von 360°-Grad-Kundendaten über die elektronische Kommunikationssteuerung bis hin zu IoT-Daten-Hubs reichen. Lumada Data Optimizer baut auf neuen Datenplatzierungsdiensten auf und bietet eine richtlinienbasierte Lösung, die Kosten senkt und mit einer intelligenten Data Tiering-Lösung, die sich eng in Hadoop Distributed File Systems (HDFS) integriert, die Ressourcenauslastung von Hadoop verbessert, um einen nahtlosen Zugriff auf mehrstufige Daten zu ermöglichen.

Weitere Informationen zu Lumada Data Services, Lumada Data Lake und Lumada Data Optimizer finden Sie im Blogbeitrag „Lumada Data Services Lays the Foundation for an Intelligent DataOps Practice“.

Lumada Data Lake bietet kuratiertes, kostengünstiges und automatisiertes Datenmanagement

Der Lumada Data Lake ist der selbstoptimierende Data-Lake der nächsten Generation und bietet erschwinglichen Multi-Cloud-Speicher, leistungsstarken Datenbetrieb und einfache Endbenutzerverwaltung. Im Gegensatz zu einzelnen Cloud-basierten Data-Lakes, die teuer zu skalieren sind und einen Cloud-Anbieter-Lock-in schaffen, ist der Lumada Data Lake ein kostengünstiges Angebot im Petabyte-Bereich, das einen logischen, sich selbst pflegenden Data-Lake vom Edge bis zur Multi-Cloud schafft. Durch neueste Objektspeichertechnologie und seine S3-Konformität ist der Lumada Data Lake von Analyse-Engines aus zugänglich, die überall gehostet werden können.

Lumada Edge Intelligence vereinfacht die Datenverwaltung am Netzwerkrand

Lumada Edge Intelligence ist ein Set aus containerisierten Software-Diensten, die Unternehmen bei allen Herausforderungen rund um die Integration und Verwaltung von Daten aus Sensoren, Anlagen und Systemen in Geschäftsprozessen unterstützen. Lumada Edge Intelligence ist für den Betrieb auf einer Vielzahl qualifizierter Hitachi- und Partner-Hardware zertifiziert, die mit Betriebsmitteln, Geräten und Systemen verbunden ist und DataOps und Echtzeit-Einblicke am Edge ermöglicht.

Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag „Lumada Edge Intelligence Brings DataOps to the Edge“.

„Unsere GSI-, ISV- und Hyperscale-Partner müssen Kunden bei der Bewältigung ihrer schwierigsten Datenherausforderungen unterstützen – von Storage bis hin zu Management und Analyse“, sagte Laura McCluer, Vice President, Global Technology Alliances bei Hitachi Vantara. „Lumada Data Services und Lumada Edge Intelligence helfen unseren Partnern beim Aufbau anspruchsvoller DataOps-Funktionen, die sich über immer komplexere Datenökosysteme erstrecken und diese hochwertige Ressource voll ausschöpfen.“

Entwicklung von Lumada

2017 brachte Hitachi Lumada weltweit auf den Markt, um die Innovationen durch IoT-Daten und -Technologien zu ermöglichen. Seitdem hat sich Lumada dynamisch entwickelt. Hitachi hat fast 10 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Lumada-basierten Angeboten erwirtschaftet und wurde von Gartner zweimal als Visionär für IIoT-Plattformen ausgezeichnet wurde. Hitachi hat Lumada kontinuierlich zu einer Datenmanagement- und Anwendungsplattform für alle Arten von Daten in allen Branchen weiterentwickelt.

Verfügbarkeit

Lumada Data Optimizer for Hadoop wird im November 2019 weltweit verfügbar sein.

Lumada Edge Intelligence wird im Januar 2020 weltweit verfügbar sein.

Pentaho 9.0 wird im Februar 2020 verfügbar sein.

Der Lumada Data Lake wird im März 2020 verfügbar sein.

(Hitachi Vantara/mc/ps)