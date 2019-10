Hitachi Vantara stellt „End-to-End”-Cloud-Services vor

Dreieich / Las Vegas – Auf der NEXT 2019 hat Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochter der Hitachi Ltd. (TSE: 6501), neue und erweiterte Funktionen für die Cloud-Services von Hitachi Vantara vorgestellt. Dies ist die erste grosse Ankündigung des neu formierten Cloud-Service-Portfolios, das Dienste zur Cloud-Migration, Anwendungsmodernisierung, Operations Managed Services, Consulting Services und die Hitachi Enterprise Cloud (HEC) umfasst.

Im Zusammenspiel beschleunigen diese Cloud-Services die Bereitstellung und den produktiven Einsatz hybrider Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen. Die Cloud Services sorgen für schnellere Implementierung von VMware Cloud-Lösungen, migrieren und modernisieren Anwendungen und Daten für Microsoft Azure schneller und bieten einen vollständigen Satz von Managed Services zur Optimierung des Managements von öffentlichen und privaten Cloud-Ressourcen.

„Unternehmen haben damit zu kämpfen, bei der Transformation ihres IT-Betriebs Kosten und Komplexität mit Performance- und Compliance-Anforderungen in Einklang zu bringen. Das Wachstum bei unternehmenskritischen Anwendungen und die Nachfrage nach Daten wird den Bedarf an mehr Bandbreite und geringerer Latenz nur noch beschleunigen“, sagt Bobby Soni, Chief Solutions and Services Officer bei Hitachi Vantara. „Bei Hitachi Vantara entwickeln wir am Menschen orientierte Dienstleistungen, die es Unternehmen ermöglichen, innovativ zu sein und Ergebnisse zu erzielen. Mit unseren neuesten Technologien können unsere Kunden schneller vollständig verwaltete, sichere hybride Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen erreichen und verwertbare Erkenntnisse für datengesteuerte Entscheidungen liefern.“

Die Cloud-Services von Hitachi Vantara schaffen die Voraussetzung für eine Infrastruktur von Edge über Core zur Cloud. Seit der Übernahme von REAN Cloud im Jahr 2018 hat Hitachi Vantara wichtige Fähigkeiten und branchenführendes Fachwissen in den Bereichen Cloud-Migration und Anwendungsmodernisierung erworben und sein Cloud-Angebotsportfolio und seine Managed-Services-Kompetenzen unmittelbar erweitert. All diese Funktionen sind vollständig in das Cloud-Service-Portfolio von Hitachi Vantara integriert. Die erweiterten Services bieten konsistente Daten über Edge-, On-Premise- und Cloud-Umgebungen hinweg, für eine schnellere Bereitstellung, maximale geschäftliche Effektivität und höchste Betriebs- und Kosteneffizienz.

Mit Hitachi Flex Consumption hat Hitachi Vantara auch ein verbrauchsbasiertes Modell vorgestellt, das grundsätzlich neu definiert, wie Kunden IT-Lösungen und -Services nutzen können. Dieses neue Modell wurde für Kunden entwickelt, um die Technologiekosten kommerziell an die Unternehmensnutzung anzupassen und gleichzeitig zu helfen, definierte Geschäftsergebnisse zu erzielen. Der flexible Verbrauch vereinfacht die Nutzung von Ressourcen und gibt den Kunden mehr Auswahl, um einfach nur für die Dienste zu bezahlen, die sie nutzen, wenn sie sie brauchen. Das neue Modell wird eine breite Palette von Hitachi Vantara-Angeboten unterstützen, darunter Fernüberwachung und vollständig verwaltete Dienste.

Zu den Aktualisierungen des Cloud-Services-Portfolios von Hitachi Vantara gehören:

Hitachi Services für Cloud-Migrations und Anwendungsmodernisierung: Diese Services ermöglichen es Kunden, die Cloud basierend auf ihren Geschäftsanforderungen zu nutzen, um Flexibilität zu erreichen, Governance zu gewährleisten und Kostenvorteile zu realisieren. Zu den neuen Updates der Hitachi Cloud Migration and Application Modernization Services gehören:

Ein cloud-agnostischer Ansatz zur Bereitstellung von Anwendungen und Workloads mit konsistenten Datendiensten in Edge-, On-Premise- und Cloud-Umgebungen;

Die Verwendung von Daten, damit bestehende Anwendungen angepasst in Public Clouds bestmöglich funktionieren;

Die Hitachi Cloud Accelerator Platform mit erweiterter Automatisierung zur Migration und Modernisierung von Anwendungen für Microsoft Azure;

Die Hitachi Cloud Accelerator Platform, die als Managed Service mit HEC zur Optimierung der DevSecOps-Prinzipien in hybriden Cloud-Umgebungen bereitgestellt werden kann;

Cloud-Migration und Anwendungsmodernisierung für Amazon Web Services (AWS), Google Cloud und Microsoft Azure.

Hitachi Enterprise Cloud (HEC): HEC bietet Unterstützung für einen einzigen Bereich zur Verwaltung privater und öffentlicher Cloud-Ressourcen, die als Teil der Hitachi Managed Services bereitgestellt werden. Diese einzige Cloud-Management-Schnittstelle bietet Transparenz und reduziert Risiken, Kosten und Zeit bis zur Wertschöpfung. Zu den neuen Verbesserungen in HEC gehören:

Schnellere Bereitstellung und Inbetriebnahme neuer VMware-Cloud-Lösungen wie VMware Cloud Foundation (VCF), VMware Enterprise PKS und VMware Cloud on AWS, die dem vorgefertigten Katalog-Framework von HEC hinzugefügt werden;

Eine einzige Rechnung für private Cloud-Ressourcen, die von HEC, und öffentliche Cloud-Ressourcen, die von Hitachi Vantara Cloud Operations Services bereitgestellt werden;

Eine leistungsstarke Echtzeit-Datenanalyseplattform, die den Data Services Hub als Teil von HEC für diejenigen verfügbar macht, die ihn in hybriden Cloud-Umgebungen benötigen, aber Daten oder Erkenntnisse haben, die in einer privaten Cloud bleiben müssen.

Der branchenweit umfassendste Ansatz für hybride und Multi-Cloud-Technologie

Hitachi Vantara verfügt über das einzige Portfolio an cloud-agnostischen Multi-Cloud-Services, die einen vorgefertigten Ansatz verwenden, um vom ersten Tag an die richtigen Service Levels bereitstellen und mit VMware Cloud on AWS eine nutzbare Umgebung bereitstellen. Zu den wichtigsten Ergebnissen und Vorteilen der Einführung von Hitachi Vantara Cloud Services gehören:

Ein schnellerer Weg in die Cloud: Mit den Cloud-Services von Hitachi Vantara erfahren Kunden eine schnellere Migration in die Cloud ihrer Wahl, eine schnellere Modernisierung zur Optimierung von Anwendungen für die Cloud und eine schnellere Erstnutzung von hybriden Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen;

Höhere Cloud-Effizienz: Die Cloud-Services von Hitachi Vantara maximieren das Potenzial der Cloud durch den Einsatz einer Low-Code-Plattform zur Modernisierung, die die Ressourcennutzung mit vorgefertigten, „Pay-as-you-go”-Cloud-Ressourcen optimiert sowie durch einen automatisierten IT-Betrieb mit schlüsselfertiger Infrastruktur die Kosten senkt;

Cloud-Effektivität: Die Cloud-Services von Hitachi Vantara bieten mehr Flexibilität und Agilität für verbesserte Geschäftsprozesse, mehr Cloud-Sicherheit und Compliance-Disziplin sowie die Verwendung eines erweiterten Servicekatalogs mit garantierten Service Levels.

Der Fokus des Cloud-Service-Portfolios von Hitachi Vantara liegt darauf, Kunden schneller erfolgreich in die Hybrid-Cloud und Multi-Cloud zu bringen. Unternehmen können weiterhin die garantierten Ergebnisse erzielen, die sie benötigen, um im heutigen Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu sein.

„Im Mittelpunkt der digitalen Transformation eines jeden Unternehmens steht eine Verschiebung von Daten- und Workloads. Dies verändert die Art und Weise, wie sie mit Kunden in Kontakt treten, neue Umsatzquellen erschliessen und die betriebliche Effizienz verbessern. Diese Transformationen treiben den Bedarf an umfassenderen Strategien zur Anwendungsmodernisierung, zeitnaheren Initiativen zur Anwendungs- und Datenmigration sowie einer effektiveren Einführung und fortlaufenden Nutzung neuer Cloud-Infrastrukturoptionen voran“, sagte Rick Villars, Vice President, Datacenter & Cloud, IDC. „Ein Lösungsportfolio wie das von Hitachi Vantara, das sich über alle drei Bereiche erstreckt – Modernisierung, Migration und nachhaltige Innovation in der Cloud-Infrastruktur – wird für Unternehmen, die ihre digitalen Transformationsziele erreichen wollen, unerlässlich sein.“

„Die Hitachi Enterprise Cloud hilft uns, den Data Service Hub als Service sowohl für lokale als auch für Public-Cloud-Implementierungen bereitzustellen und beseitigt die Barrieren für die Reaktion auf Geschäftsereignisse, wenn ihr Wert am höchsten ist“, sagte Dennis Groot, Business Lead, Data Driven Solutions bei KPN, einem Telekommunikationsunternehmen in den Niederlanden. „Wir schätzen die Innovationskraft, die Hitachi in die Branche einbringt.“

Verfügbarkeit

Die Cloud-Services von Hitachi Vantara und die Verbesserungen der Hitachi Enterprise Cloud sind ab sofort verfügbar. (Hitachi Vantara/mc/ps)