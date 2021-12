Huawei enthüllt die gewinner der Next Design Awards 2021

Dublin – Das Technologieunternehmen Huawei hat die Gewinner seines HUAWEI Mobile Services (HMS) Designwettbewerbs – The Next Design Awards 2021 – bekannt gegeben. Der jährliche Wettbewerb, der bereits zum sechsten Mal stattfindet, hat zum Ziel, talentierte Künstler aus aller Welt zusammenzubringen, um einzigartige und inspirierende Inhalte für die Personalisierung von Smartphones, Tablets und Smartwatches über HUAWEI Designs zu erstellen.

Mit über 1.300 registrierten Teilnehmern in Europa und mehr als 3.000 eingereichten Beiträgen weltweit, an denen Kreative aus über 21 europäischen Ländern teilnahmen, präsentierten die Teilnehmer unter dem Motto «let inspiration flow» das Beste aus dem Bereich des technischen Designs. Huawei stellt seinen Benutzern eine Reihe von Designmedien zur Verfügung, mit denen sie ihre Geräte individuell gestalten können, und die Teilnehmer konnten sich an der Preisverleihung beteiligen, indem sie ihre eigenen innovativen Designs entwarfen, die von einer sorgfältig ausgewählten Jury bewertet wurden.

Bei den Next Design Awards 2021 wurden Kreative in sieben Kategorien ausgezeichnet – Telefon Designs, Zifferblätter, Blühende Städte, Design für faltbare Bildschirme, Geniesse den Moment, Original-IP und Hintergrundbilder – und es gab tolle Preise zu gewinnen, darunter den Grossen Preis, Stars von morgen, Internationale Künstler und Erstaunliche Animatoren, mit einem Gesamtpreisgeld von 200.000 US-Dollar.

Dr. Jaime Gonzalo, Vizepräsident von Huawei Mobile Services Europe, kommentierte: „Wir von Huawei freuen uns sehr über den Erfolg der Next Design Awards 2021. Die Beteiligung aus Europa war in diesem Jahr unglaublich und wurde von China übertroffen. Wir freuen uns sehr, dass so viele europäische Künstler durch diese prestigeträchtigen Preise für ihr Talent ausgezeichnet werden. Wir hoffen sehr, dass der Erfolg des diesjährigen Wettbewerbs noch mehr Künstler dazu ermutigen wird, ihre erstaunlichen Kreationen über HUAWEI Designs zu teilen.»

In ganz Europa hatten zwei Teilnehmer unglaublichen Erfolg und wurden mit prestigeträchtigen Auszeichnungen bedacht:

Robert Buerger kommentierte seinen Sieg mit den Worten: „Die Teilnahme an den Next Design Awards war eine grossartige Erfahrung, vor allem wenn man weiss, dass man ein Kunstwerk geschaffen hat, das von einer so professionellen und angesehenen Jury bewertet wurde. HUAWEI Designs ist eine wunderbare Plattform, auf der man seine persönlichen Kreationen zur Verfügung stellen kann, da die App eine so hohe Sichtbarkeit für erstaunliche Benutzer hat. Für jeden, der darüber nachdenkt, für HUAWEI Designs zu erstellen – tut es auf jeden Fall, ihr werdet es nicht bereuen!»

Damiroquai aus Tschechien teilte nach seinem Sieg mit dem Zifferblatt auch seine Gedanken über den Wettbewerb mit. Er sagte: „Die Huawei Next Design Awards sind ein Wettbewerb, den kein Inhaltsdesigner verpassen sollte. Es war eine grosse Chance für mich, mein Design zu präsentieren und meinen Sinn für Stil und ästhetische Identität mit einer Reihe von internationalen Designern zu messen. Ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr teilzunehmen!»

Der Wettbewerb war nicht nur wegen der Preise beliebt, sondern auch wegen der beeindruckenden Jury. Für den diesjährigen Wettbewerb lud Huawei Song Xiewei, Dekan der School of Design an der Central Academy of Fine Arts, Klaus Hess, Mitbegründer von German Hesse Design, sowie Takashi Akiyama, einen international renommierten Illustrator und Plakatkünstler, ein, die entstandenen Meisterwerke zu kritisieren.

Alle preisgekrönten Designs dieses Jahres stehen jetzt auf HUAWEI Designs zum Download bereit, damit Benutzer ihre Geräte individuell gestalten können:

Besuchen Sie einfach HUAWEI Designs (über die HUAWEI AppGallery, falls noch nicht heruntergeladen), um Zugang zu den fantastischen Kollektionen der zertifizierten HUAWEI Designs-Designer zu erhalten.

Einfaches Testen des neu gewählten Designs – Benutzer können vor dem Kauf eine 5-minütige kostenlose Testversion ausprobieren, um zu sehen, ob das neue Statement wirklich zu ihnen passt

Um das Design noch ein bisschen spezieller zu machen, können Sie das Design mit den Symbolen von Designs abstimmen, um es wirklich persönlich zu gestalten

Nach der Auswahl des neuen Designs können Benutzer ihren neuen Look mit nur einem Klick vorführen und das Design mit Freunden teilen

Kunden können auch Designs-Produkte kaufen und an ihre Lieben verschenken, um auch deren Geräte zu verschönern

Weitere Informationen über die Huawei Next Design Awards 2021 und eine vollständige Liste der Gewinner finden Sie unter: https://themes.cloud.huawei.com/next-design/award. Weitere Informationen zu HUAWEI Designs finden Sie unter: https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/themes/ (Huawei/mc/ps)