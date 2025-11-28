Huawei lanciert neue eKit-Lösungen für KMU

Dübendorf – Neue HUAWEI eKit-Lösungen beschleunigen die digitale Transformation von kleinen und mittleren Unternehmen mit neuen «4+10+N»-Intelligenzlösungen. Der ICT-Anbieter Huawei hat seine neuesten Intelligenzlösungen für KMU vorgestellt. Die Präsentation fand im Rahmen des HUAWEI eKit European Autumn Launch 2025 statt.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto «Together for Growth, All Intelligence». Michael Ma, Vice President von Huawei und President of ICT Product Portfolio Management & Solution, hielt die Eröffnungsrede. Steven Qin, President of European ICT Marketing and Solution Sales, präsentierte die HUAWEI eKit 4+10+N Intelligence Solutions für KMU. Der Event war Teil der HUAWEI CONNECT 2025 in Madrid.

«Wir schätzen die starke Unterstützung und die kontinuierliche Zusammenarbeit mit unseren europäischen Vertriebspartnern sehr. Die vertrauensvolle Partnerschaft hat es uns ermöglicht, gemeinsam zu wachsen und Mehrwert zu schaffen – Partner sind das Fundament unseres Distributionsgeschäfts. Künftig wird Huawei die Kooperation deshalb weiter vertiefen und wird Innovationen in den vier zentralen Szenarien – Büro, Handel, Bildung und Gesundheitswesen – beschleunigen und KMU befähigen, den nächsten Schritt in Richtung Intelligenz zu machen», sagte Michael Ma.

Szenariobasierte Lösungen für KMU

«Das europäische Distributionsgeschäft von Huawei setzt auf den sogenannten ‘6 Easy + Enabling Partners’ Profitability‘ Ansatz, investiert konsequent in den Distributionsbereich, stützt sich auf über 30 Jahre ICT-Erfahrung und erschliesst gemeinsam mit Partnern den KMU-Markt durch ein unabhängiges Vertriebsteam», erklärte Steven Qin. «Wir entwickeln Produkte und Lösungen, die einfach zu nutzen, einfach zu verkaufen und einfach zu warten sind. Wir entwickeln szenariobasierte Lösungen, schliessen die ‘last mile’ für KMU und erzielen gemeinsam mit unseren Partnern Wachstum.»

Die neue 4+10+N-Strategie von Huawei adressiert gezielt die Bedürfnisse von KMU:

4 Hauptszenarien: intelligentes Büro, intelligenter Handel, intelligente Bildung und intelligentes Gesundheitswesen

10 szenariobasierte Komplettlösungen, darunter KMU-Büro, intelligentes Hotel und digitale Diagnostikplattform

N steht für eine Reihe von Schlüsselprodukten, die auf diese Szenarien zugeschnitten sind

An der Lancierung stellte Huawei 26 Produkte dieser Lösungsserie vor, darunter die unternehmensweiten Router der Serie HUAWEI eKitEngine AR180 sowie neue IdeaHub-Produkte mit KI-Funktionen.

«Huawei übernimmt die Komplexität – und überlässt den Kunden und Partnern die Einfachheit», betonte Qin. «Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit unseren Distributionspartnern und Systemintegratoren unsere Kräfte zu bündeln und KMU umfassend dabei zu unterstützen, den Weg zur intelligenten Transformation zu gehen.»

Technologische Lücken schliessen

Huawei ist sich der zentralen Bedeutung bewusst, die Millionen von KMU für die europäische Wirtschaftsleistung haben. Die neuen HUAWEI-eKit-Intelligence-Lösungen sind darauf ausgelegt, ihnen zu helfen, ihre Technologie- und Talentlücken zu überbrücken und bieten einfach zu nutzende und schnell einsatzbereite Optionen, die Effizienz steigern und Wachstum fördern.

Viele KMU greifen auf extern entwickelte intelligente Lösungen zurück, um die Technologie- und Talentlücken zu schliessen, die sie daran hindern, KI eigenständig einzusetzen. Diese Unternehmen suchen nach Lösungen, die einfach zu bedienen, schnell zu implementieren und speziell darauf ausgelegt sind, Effizienz zu erhöhen und Wachstum voranzutreiben. In der Vergangenheit stellten Implementierungspartner solche Lösungen über komplexe Subunternehmermodelle bereit, die in der Regel wenig effizient waren.

Huawei hat sein Distributionsgeschäft grundlegend überarbeitet, um diese zentrale Herausforderung anzugehen: weg vom Verkauf einzelner Produkte, hin zu szenariobasierten Komplettlösungen, die sich für Installationspartner leichter umsetzen lassen. Die Lösungen orientieren sich dabei an konkreten geschäftlichen Anwendungsfällen.

Die Router der Serie HUAWEI eKitEngine AR180 integrieren Routing-, Switching-, Wi-Fi- und VPN-Funktionen in einem Gerät. Die neuen IdeaHub-Produkte kombinieren KI-gestützte Konferenzen, akustische Dämpfer und KI-Applikationen. Alle Lösungen zeichnen sich durch ein All-in-One-Design, intelligente Interaktionen und umfassende Sicherheit aus.

Erfolgsgeschichten und Partnerschaften

Nach der Produkteinführung teilten drei europäische Distributionspartner ihre Erfolgsgeschichten mit dem Publikum. Die Veranstaltung endete mit einer Signing Ceremony, bei der Partner aus Spanien und Deutschland ihre Kooperationspläne mit Huawei formalisierten.

Weitere Informationen zu Huaweis eKit-Lösungen für KMU finden Sie auf der HUAWEI eKit Website (Huawei/mc/hfu)