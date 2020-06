HUAWEI P30 Pro NEW EDITION und HUAWEI FreeBuds 3i ab sofort erhältlich

Dübendorf – Das HUAWEI P30 Pro gehört zu den beliebtesten HUAWEI Smartphones aller Zeiten. Das „Fotowunder“ erhielt zahlreiche Auszeichnungen und besticht mit einem zeitlos formschönen Design. Mit dem HUAWEI P30 Pro NEW EDITION bringt Huawei nun den modernisierten Nachfolger seines Klassikers auf den Markt. Fans der In-Ear-Kopfhörer von Huawei kommen mit den HUAWEI FreeBuds 3i auf ihre Kosten. Und das Beste: Bis Ende Juni gibt es das P30 Pro NEW Edition im attraktiven Bundle mit einer HUAWEI Watch GT2.

Schickes Design und optimierte Nutzeroberfläche: HUAWEI P30 Pro NEW EDITION

Das HUAWEI P30 Pro NEW EDITION fällt mit einer aussergewöhnlichen Farbe ins Auge, die bereits bei der neuen HUAWEI P40-Serie grossen Anklang findet: Silver Frost. In einem aufwändigen Prozess erfolgt die Herstellung der auffälligen Oberfläche mit Schichten aus mattem Glas und Nanostrukturfolie. Das Ergebnis kann sich mit schicken Lichtspiegelungen und einer besonders griffigen Textur sehen lassen. Weiterer Pluspunkt: Die matte Oberfläche reduziert Fingerabdrücke.

Die inneren Werte des HUAWEI P30 Pro NEW EDITION sind mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internem Speicher, der sich mit den optional erhältlichen NM-Cards um zusätzliche 256 GB erweitern lässt, auf dem neuesten Stand. Auch die Neuauflage des mehrfach ausgezeichneten Fotowunders ist mit einer Leica 4-fach Kamera ausgestattet. Mit Android 10 und der neuen Benutzeroberfläche EMUI 10.1 ist für eine gewohnt intuitive Bedienung gesorgt. Wie die HUAWEI P40 Serie, unterstützt auch das HUAWEI P30 Pro NEW EDITION die HUAWEI Share-Funktion zum einfachen Datenaustausch zwischen dem Smartphone und HUAWEI MateBook-Geräten. HUAWEI Multi-Screen Collaboration sorgt stets für einen optimalen Workflow und rundet das starke Paket ab.

FreeBuds 3i: Klangvolle Kopfhörer mit Active Noise Cancelling und bequemer Steuerung

Die neuen HUAWEI FreeBuds 3i sind ab sofort im Handel erhältlich. Die neueste Generation der kabellosen In-Ear-Kopfhörer von HUAWEI kombinieren echten Zweikanal-Stereo-Klang mit Active Noise Cancelling, einem ergonomischen Design und komfortabler Touch-Bedienung. Ob beim Joggen oder einer Auszeit am See – mit aktiviertem Active Noise Cancelling lenkt den Nutzer mit den HUAWEI FreeBuds 3i so schnell nichts mehr von den Lieblingssongs ab. Zwei integrierte Mikrofone erkennen automatisch störende Wind- und Umgebungsgeräusche und reduzieren diese aktiv um bis zu 32 Dezibel. Oder einfacher ausgedrückt: Ein gewöhnlicher Zimmerventilator verstummt so fast vollständig. Ein drittes Mikrofon optimiert die Gesprächsqualität bei Telefonaten und filtert für das Gegenüber störende Geräusche heraus. Für echten Zweikanal-Stereoklang und volle Bässe sorgen dynamische 10 mm Lautsprechertreiber. Die IPX4-Zertifizierung lässt einen sprichwörtlich nicht im Regen stehen und bietet sicheren Schutz vor Schweiss und Spritzwasser.

Für einen sicheren und bequemen Halt sorgen die vier im Lieferumgang beigelegten Silikonaufsätze, welche die ergonomisch geformten Klangkörper der HUAWEI FreeBuds 3i ergänzen. Besonders komfortabel für den Alltag ist die einfache Verbindung mit dem Smartphone per Bluetooth 5.0 und auch die Steuerung ist dank Touch-Bedienung intuitiv. Mit einer Akkulaufzeit von dreieinhalb Stunden halten die HUAWEI FreeBuds 3i gleich zwei Live-Konzerte am Stück durch. Sind die Kopfhörer in der Ladehülle verstaut, sind vier weitere Ladezyklen und damit insgesamt bis zu 14,5 Stunden ungestörter Musikgenuss drin.

Preise, Verfügbarkeit & Bundle-Angebote:

Sowohl das HUAWEI P30 Pro NEW EDITION im edlen Silver Frost, in Black und Aurora (UVP 749.- CHF) als auch die FreeBuds 3i (UVP 119.- CHF) sind ab sofort im im Schweizer Handel erhältlich. Wer bis Ende Juni 2020 das HUAWEI P30 Pro NEW EDITION erwirbt, bekommt dazu die HUAWEI Watch GT2 kostenlos dazu. (Huawei/mc/ps)