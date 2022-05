HUAWEI präsentiert die nächste Generation innovativer Produkte für ein intelligentes und gesundes Leben

Zürich / Mailand – Die HUAWEI Consumer Business Group (BG) hat heute im Rahmen einer Gesundheits- und Fitness-Veranstaltung in Mailand verschiedene neue Produkte für den Schweizer Markt vorgestellt, darunter die HUAWEI WATCH GT 3 Pro, die HUAWEI WATCH FIT 2, und das HUAWEI Band 7.

Neben den Hardware-Produkten bietet HUAWEI auch seine Health App an, die Verbrauchern auf der ganzen Welt zu einem gesunden Lebensstil verhilft.

Auf der Eröffnungsveranstaltung betonte Richard Yu, CEO der Consumer Business Group, das kontinuierliche Engagement von HUAWEI für die Optimierung der Benutzererfahrung, um die Strategie und Vision eines nahtlosen KI-Ökosystems für jede Situation zu erfüllen.

William Tian, Präsident Westeuropa, Huawei CBG, sagt: „Unser Launch-Event heute in Mailand zeigt das Engagement von Huawei in der Kategorie Gesundheit und Fitness, aber auch unseren Wunsch, uns auf die Entwicklung von Wearables mit starker Ästhetik und unschlagbarer Funktionalität zu konzentrieren.“

HUAWEI WATCH GT 3 Pro: neue Definition des professionellen Workouts

Die HUAWEI WATCH GT 3 Pro ist in den Ausführungen Titanium und Ceramic erhältlich und verfügt über ein neues Oberflächendesign, hochwertige Materialien, einen ultraklaren, grossen Bildschirm und eine Reihe von Zifferblättern zur Auswahl. Die neueste Flaggschiff-Smartwatch von Huawei macht es dank EKG-Analyse1 und TruSeen™ 5.0+ Datenüberwachungstechnologie – die eine genaue Messung der Herzgesundheit und Blutsauerstoffüberwachung ermöglicht – einfach, einen gesunden Lebensstil zu unterstützen.

Mit dem 1,43 Zoll grossen AMOLED-Farbdisplay mit einer Auflösung von 466 x 466 Pixeln liefert die Uhr klare und präzise Informationen auf dem Bildschirm. Um Komfort und Langlebigkeit zu gewährleisten, verfügt die HUAWEI WATCH GT 3 Pro weiter über eine Saphirglaslinse und einen Keramikboden. Die hautfreundlichen Materialien ermöglichen eine automatische Erkennung von Temperaturschwankungen.

Für eine genaue GPS-Ortung verfügt die HUAWEI WATCH GT 3 Pro über ein integriertes Dual-BandFünfsystem-GNSS mit fünf Satellitensystemen (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS). Mit dem Free-Diving Modus, der bis zu einer Tiefe von 30 Metern eingesetzt werden kann, verfügt die Uhr über einen komplett neuen Sportmodus.

Weiter haben Nutzer der HUAWEI WATCH GT 3 Pro Zugang zu über 100 Trainingsmodi, inklusive einem KI-Lauftrainer und einer persönlichen Laufplanungsfunktion, die auf der individuellen körperlichen Verfassung, der Lauf-Historie und persönlichen Zielen basiert. Ausserdem kann die Gesundheit mit der Elektrokardiogramm-Funktion4 überwacht werden. Die HUAWEI WATCH GT 3 Pro ermöglicht dem Nutzer die genaue Aufzeichnung von EKG-Daten zur Unterstützung des vaskulären Gesundheitsmanagements, wodurch aktiv das Risiko von Gefässerkrankungen verringert werden kann.

HUAWEI Health App

Die HUAWEI Health App deckt weiterhin alle Aspekte eines gesunden Lebensstils ab, einschliesslich Fitness, Ernährung und Wellness. Nutzer können eine breite Palette von Funktionen der HUAWEI Health App nutzen, um sowohl körperlich als auch geistig fit zu bleiben. Mit HUAWEI Health+ führt HUAWEI ausserdem einen neuen kostenpflichtigen Premium-Service für Nutzer ein, die erweiterte Gesundheits- und Fitnessfunktionen nutzen möchten.

Mit der Hilfe des Stay Fit Plans der HUAWEI Health App+ können Nutzer Trainings- und Essenspläne mit automatischen Erinnerungen für Einzelpersonen erstellen, die auf ihren persönlichen Trainingstagen, Trainingszielen und Lieblingslebensmitteln basieren. Mit der Ernährungsanalyse lassen sich die Nährwertdaten für jede Mahlzeit eingeben und hochpräzise Kalorienzahlen berechnen, die dem Nutzer helfen, seine Ziele zu erreichen und einen rundum gesunden Lebensstil zu führen.

Zusätzlich können Benutzer mit dem HUAWEI-Atemtraining eigene Atemübungsroutinen erstellen und entwickeln, um die Konsistenz zu fördern und sicherzustellen, dass das Training nahtlos in den Alltag passt.

Das HUAWEI Health+ Abonnement wird 7,99 CHF pro Monat oder 59,99 CHF pro Jahr kosten. Die Beta-Version wird ab heute bis zum 30. Juni verfügbar sein. Die Vollversion wird am 30. Juni auf HMS & Android in Italien und Deutschland veröffentlicht.

HUAWEI WATCH FIT 2: neue Definition der Smartwatch für eine neue Generation

Die HUAWEI WATCH FIT 2 ist mit einem 1,74 Zoll grossen AMOLED-HD-HUAWEI-FullView-Display ausgestattet, das mit 336 PPI und einer Auflösung von 336 x 480 Pixeln eine Screen-to-Body-Ratio von 72,2 % und ein exzellentes visuelles Erlebnis bietet. Die Uhr verfügt ausserdem über ein neues Schachbrett-Launcher-Design, das den Nutzern ein interaktives Erlebnis bietet, sowie über die Tap-toTransfer-Funktion , mit der Nutzer Geräte zusammenhalten können, um Dateien zu übertragen.

Die HUAWEI WATCH FIT 2 verfügt neu neben dem Mikrofon auch über einen Lautsprecher. Anrufe können über Bluetooth vom Smartphone auf die Smartwatch übertragen werden , so dass man sich auch unterwegs unterhalten kann, egal wo man sich befindet. Die Nutzer können Anrufe ganz einfach durch Tippen auf die Taste der Smartwatch annehmen und beenden und häufig verwendete Kontakte in der HUAWEI Heath App hinzufügen. Ebenfalls kann Musik direkt auf der Smartwatch mit OfflineMusikwiedergabe abgespielt sowie über mobile Apps gesteuert werden . Schliesslich erhalten Nutzer auch Zugriff auf den HUAWEI Assistant∙TODAY auf der Smartwatch, um jederzeit das Wetter, Flüge und weitere Informationen abzurufen.

Die Huawei Health App bietet eine Reihe von weiteren Möglichkeiten, einen gesunden Lebensstil zu fördern. Mit dem Healthy Living Management können Nutzer einen individuellen Wellness-Plan erstellen, der tägliche Schritte, Wasseraufnahme, Workouts und vieles mehr beinhaltet. Die App erinnert sie jeden Tag daran und gibt ihnen ein positives Feedback, damit sie einen gesunden Lebensstil beibehalten. Die HUAWEI WATCH FIT 2 ist vollgepackt mit intelligenten Funktionen, die speziell dafür entwickelt wurden, den Nutzer überall beim Training zu unterstützen, darunter 97 Trainingsmodi. Ausserdem gibt es für 7 ausgewählte Modi einen integrierten animierten Fitness-Coach, der leicht verständliche Audioanweisungen und Demonstrationen anbietet, so dass die Nutzer ihr Training problemlos in ihr Leben integrieren und ihre Fortschritte verfolgen können.

HUAWEI Band 7: Leicht, stylisch und jede Menge Funktionen

Das HUAWEI Band 7 hebt sich von seinen Mitbewerbern ab und bietet professionelle Funktionen im Bereich der wissenschaftlichen Gesundheit und Fitness. Das Band ist der dünnste Fitness-Tracker mit einer Dicke von weniger als 10 mm und einem Gewicht von 16 g . Das AMOLED-Display mit einer Screen-to-Body-Ratio von 64,88 % und einer Auflösung von 194 x 368 Pixeln sorgt für eine lebendige Darstellung von Inhalten und Bildern. Die Benutzer können ihr Zifferblatt mit verschiedenen Farben passend zu ihrem Outfit personalisieren.

Das Zifferblatt kann mit drei verschiedenen Modi angepasst werden, darunter AOD Watch Faces mit voreingestellten Zifferblättern für die Anzeige von Inhalten auf dem Zifferblatt, Moon Phase Watch Face, das die Zeiten von Sonnenauf- und -untergang sowie acht Mondphasen und Gezeitenwechsel in

Echtzeit anzeigt, sowie über 4’000 Themen mit passenden Farben, um dem persönlichen Stil des Nutzers zu entsprechen.

Mit HUAWEIs neuem Laufmesssystem, dem Running Ability Index (RAI), können Nutzer ihre

Lauffähigkeit objektiv bewerten und ihre Fortschritte in Echtzeit festhalten. (HUAWEI/mc/ps)

Preise und Verfügbarkeit

Die HUAWEI WATCH GT 3 Pro ist in der Schweiz ab dem 18. Mai in der Grösse 46 mm ab CHF 369 (Fluoroelastomer und Leder, UVP) bzw. CHF 499 (Titanium, UVP) erhältlich. In der Grösse 43 mm ist die Smartwatch ab Juni ab CHF 499 (Leder, UVP) bzw. CHF 599 (Ceramic, UVP) erhältlich.

Die HUAWEI WATCH FIT 2 wird ab Juni auf dem Schweizer Markt in den Versionen Active für CHF 149 (Silikonarmband, UVP), Classic für CHF 199 (Lederarmband, UVP) sowie Elegant für CHF 249 (Milanese-Armband, UVP) verfügbar sein.

Das HUAWEI Band 7 schliesslich ist hierzulande ab Anfang Juni für CHF 59 (UVP) erhältlich.