IBM und Roche entwickelten gemeinsam eine innovative Lösung, die Menschen mit Diabetes mit KI-gestützten Glukosevorhersagen in ihrem Alltag unterstützt

Zürich – IBM und Roche haben ihre gemeinsame Innovationskraft genutzt und eine KI-basierte Lösung entwickelt, um das tägliche Diabetes-Management zu vereinfachen: die Accu-Chek® SmartGuide Predict App von Roche. Diese Lösung verdeutlicht, wie wichtig branchenübergreifende Zusammenarbeit und Teamwork sind, um Menschen mit Diabetes in ihrem Alltag und ihrer Gesundheitsversorgung zu unterstützen. Die Lösung, die vor einigen Monaten in der Schweiz eingeführt wurde, ist eines der Praxisbeispiele, die im Rahmen des diesjährigen Swiss Economic Forums in Interlaken (Schweiz) am 5. und 6. Juni vorgestellt werden. Das gemeinsame Projekt ist ein gutes Beispiel für digitale Innovation und erfolgreiche branchenübergreifende Partnerschaften.

Die Accu-Chek SmartGuide Predict App von Roche, die aus der Kombination der umfassenden Expertise der Unternehmen in den Bereichen Gesundheit und Technologie hervorgegangen ist, soll es Menschen mit Diabetes ermöglichen, ihren Blutzuckerspiegel mithilfe einer KI-gestützten Lösung besser zu steuern. Die Accu-Chek SmartGuide Predict App ist verknüpft mit dem Accu-Chek SmartGuide Sensor für kontinuierliche Glukosemessung (CGM) von Roche. Die App nutzt Prognosealgorithmen basierend auf Echtzeit-Glukosewerten und bietet Hinweise zur Verbesserung der Blutzuckerkontrolle und zur Verringerung des Risikos einer Hypoglykämie oder Hyperglykämie.

KI-gestützte Funktionen zur Unterstützung des täglichen Diabetes-Managements

Durch die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen lassen sich Bedürfnisse von Menschen mit Diabetes in ihrer täglichen Therapieroutine adressieren, z. B. um der Angst vor Hypoglykämie oder einer nächtlichen Hypoglykämie zu begegnen. Die KI-gestützten Funktionen der Accu-Chek SmartGuide Predict App können Patient_innen mit praktischen Informationen unterstützen und sie damit in die Lage versetzen, präventive Therapieentscheidungen zu treffen und proaktiv einzugreifen. Die App nutzt die CGM-Sensordaten von Roche in Echtzeit und verknüpft diese mit den von den Benutzenden eingegebenen Informationen. Auf diese Weise werden Menschen mit Diabetes mit drei wichtigen Vorhersagefunktionen unterstützt, die hohe Genauigkeit und Leistung aufweisen(1):

Glukosevorhersage: Eine kontinuierliche Vorhersagefunktion, welche den Bereich der Glukosewerte der nächsten zwei Stunden visualisiert und so eine kontinuierliche Antizipation potenziell ungünstiger glykämischer Ereignisse ermöglicht.

Eine kontinuierliche Vorhersagefunktion, welche den Bereich der Glukosewerte der nächsten zwei Stunden visualisiert und so eine kontinuierliche Antizipation potenziell ungünstiger glykämischer Ereignisse ermöglicht. Vorhersage für niedrigen Glukosewert: Diese Funktion warnt Menschen mit Diabetes bis zu 30 Minuten vor dem Auftreten einer Hypoglykämie.

Diese Funktion warnt Menschen mit Diabetes bis zu 30 Minuten vor dem Auftreten einer Hypoglykämie. Vorhersage für nächtliche Unterzuckerung: Diese Funktion schätzt das Risiko einer Hypoglykämie während eines siebenstündigen Nachtfensters ein und informiert Diabetiker_innen vor dem Zubettgehen, ob vor dem Einschlafen Präventivmassnahmen erwogen werden sollten, z. B. die Einnahme eines Snacks vor dem Schlafengehen.

Schnellere Analyse klinischer Daten mithilfe von KI

Die manuelle Analyse klinischer Studiendaten kann viel Zeit- und Ressourcen in Anspruch nehmen. Um diesen Prozess zu beschleunigen, haben IBM und Roche ein massgeschneidertes Tool entwickelt. Dafür wurden neueste Technologien genutzt, unter anderem Large Language Models (LLMs) auf der Daten- und KI-Plattform IBM watsonx. Das Tool verbessert den Workflow und reduziert dadurch den Zeitaufwand für die Analyse von Studiendaten, die Digitalisierung, die Übersetzung und die Kategorisierung von anonymisierten, unstrukturierten klinischen Daten. Die Verknüpfung von CGM-Daten mit den täglichen Aktivitäten der Teilnehmenden hilft, auffällige Abweichungen und Korrelationen zu identifizieren und die gesamte Studienanalyse zu verbessern.

Kombination eines wissenschaftlichen Ansatzes mit Fachwissen aus Gesundheitswesen und Technologie

Die Accu-Chek SmartGuide Predict App und das Study Analysis Tool sind gute Beispiele für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen IBM und Roche. Sie zeigen, wie wichtig es ist, wissenschaftliche Ansätze mit Fachwissen im Gesundheitswesen und Technologie zu verbinden. «Die Accu-Chek SmartGuide Predict App von Roche nutzt die Möglichkeiten der KI-gestützten Prognosetechnologien, um Menschen mit Diabetes dabei zu unterstützen, proaktive Massnahmen zum Management ihrer Krankheit zu ergreifen.», sagte Moritz Hartmann, Head of Roche Information Solutions. «Unsere langjährige Partnerschaft mit IBM unterstreicht das Potenzial branchenübergreifender Innovationen, um bislang unerfüllte Bedürfnisse im Gesundheitsbereich zu adressieren und wichtige Entwicklungen den Patient_innen schneller zur Verfügung zu stellen. Der Einsatz von Spitzentechnologien wie KI und Machine Learning hilft uns, die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen und gleichzeitig die Therapieergebnisse zu verbessern.»

«Die Zusammenarbeit mit Roche verdeutlicht das Potenzial von KI, wenn sie für ein klares Ziel entwickelt wird – die Unterstützung von Patient_innen beim Diabetes-Management. Mit unserer Technologie und Beratungsexpertise bieten wir eine vertrauenswürdige, massgeschneiderte und sichere technische Umgebung, die unerlässlich ist, um Innovationen im Gesundheitswesen zu ermöglichen.», ergänzte Christian Keller, General Manager IBM Schweiz. (IBM/mc/ps)

Referenz: (1) Herrero, P, et al. Journal of Diabetes Science and Technology. 2024;18(5):1014-1026. (2024) https://doi.org/10.1177/19322968241267818