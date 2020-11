Inacta baut ihre Geschäftstätigkeiten aus und ernennt neue Partner

Zug – Die Inacta realisiert seit ihrer Gründung innovative und sichere Digitalisierungslösungen für Schweizer Firmen. Das wachsende Interesse an der Überführung papierbasierter Prozesse in digitale Infrastrukturen eröffnet Inacta ideale Voraussetzungen zur Expansion.

Diese Entwicklung wird durch die Beteiligung von drei neuen Partnern bekräftigt. Hierbei handelt es sich um bisherige Mitglieder des Inacta-Managements, die weitreichende Markt- und Fachkenntnisse sowie mehrjährige Führungserfahrung mitbringen. Es sind dies:

Christian Müntener, Head Business Development

Fabian Seimer, Head Information Management

Daniel Rutishauser, Head Financial Services & Blockchain Services

Ergänzend gibt sich die Inacta neu eine Holding-Struktur und hat eine zusätzliche Gesellschaft gegründet. Die Inacta Ventures AG fokussiert ihre Investitionstätigkeiten auf eigene Ventures, Joint Ventures und strategische Investments. Hierzu Ralf Glabischnig, Managing Partner der Inacta AG: «Es ist uns ein grosses Anliegen die Schweizer Wirtschaft im Innovationsbereich zu unterstützen und so auch in schwierigen Zeiten zu stärken. Zudem glauben wir an die Effizienz von Ökosystemen, weshalb wir Synergien zwischen Corporates und Startups aktiv suchen und nutzen.»

Dieser «Venture Building»-Ausbau hat auch dazu geführt, dass Inacta im laufenden Jahr bereits über 20 neue Mitarbeitende an ihren Standorten in Zug begrüssen durfte. Zudem wurde das 1000 m2 grosse Inacta Innovation Lab gegründet. Hier tüfteln mehr als 40 Software-Ingenieure an zukunftsgerichteten, massgeschneiderten Lösungen.

Im Bereich der digitalen Transformation fallen innovative Ideen auf besonders fruchtbaren Boden. Für diese kultiviert die Inacta AG zusammen mit ihren Ventures ein dynamisches Umfeld, in dem Synergien entstehen und Fortschritt erzielt werden kann. Allein in diesem Jahr konnten vier wichtige Partnerschaften und Produkte initiiert werden:

die Lancierung der Token Lifecycle Plattform für Finanzinstitute zusammen mit der InCore Bank AG;

die Etablierung des Tezos Developer Hub in Zug durch die Ökosystem-Partnerschaft mit mehreren Projekten und Initiativen zusammen mit der Tezos-Stiftung;

der erfolgreiche Markteintritt mit dem Produkt inaspace. Dieses Produkt ermöglicht eine optimierte Auslastung von Arbeitsplätzen, Sitzungszimmern und Parkplätzen sowie die Überwachung der Raumluftqualität. Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Umstände durch COVID kommt dieser Lösung grosses Interesse zu;

das Joint Venture ProofX zusammen mit der modum.io AG, um für die Konsumenten die Authentizität von Schweizer Produkten im Luxus- und Industriegüterbereich sicherzustellen.

Marco Bumbacher, Managing Partner der Inacta AG: «Die Herausforderungen, welche noch auf die Schweizer Wirtschaft und natürlich die Weltwirtschaft aufgrund von COVID-19 zukommen, sind heute noch nicht absehbar. In jedem Fall wird nicht zuletzt dadurch die Digitalisierung weiter akzentuiert und beschleunigt. Wir sind sehr gut aufgestellt, um erfolgreich in das Jahr 2021 zu starten.» (Inacta/mc/ps)