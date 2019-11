inacta: Bei Möbel Schaller können Kunden ab sofort mit Bitcoins bezahlen

Geuensee / Zug – Das traditionsreiche Fachgeschäft für Markenmöbel, Möbel Schaller, akzeptiert als schweizweit erstes Einrichtungshaus per sofort Bitcoin. Möglich macht dies die Firma inacta AG in Zug, mit der von ihr entwickelten App «inapay».

Mit der Erteilung von Bankenlizenzen für SEBA und Sygnum machte die Schweiz jüngst internationale Schlagzeilen. Es wird als Meilenstein für den Schweizer Finanzplatz angesehen, welcher mit dem Trend der Digitalisierung mithalten möchte. Nun zeigt erneut ein weiteres KMU ausserhalb der Finanzbranche, dass es innovative Lösungen begrüsst und am Puls der Zeit ist.

Das Familienunternehmen Möbel Schaller blickt auf eine 117-jährige Geschichte zurück, bei der die Familie viele Veränderungen miterlebt hat. Während 1920 noch Möbel mit Pferd und Kutsche ausgelieferet wurden, hat das Unternehmen 1927 sein erstes Automobil angeschafft, um seine Kunden besser und schneller zu erreichen. Heute gehört Möbel Schaller zu den führenden Einrichtungshäusern in der Zentralschweiz.

Neu eröffnetes «Rolf Benz Haus»

Seit dem 18. Oktober 2019 können Besucher von Möbel Schaller zudem in den Lifestyle der Marke Rolf Benz im neu eröffneten «Rolf Benz Haus» eintauchen. Der Designermöbelhersteller aus dem Schwarzwald stellt seit 1964 Sofas und Sitzmöbel her und wird für seine Ansprüche an Qualität und Design weltweit geschätzt. Möbel Schaller ist exklusiver und offiziell zertifizierter Premium Partner und ist stolz, das erste Rolf Benz Haus in der Zentralschweiz eröffnet zu haben.

Neu kommt hinzu, dass ab sofort Möbel Schaller für das gesamte Sortiment die Kryptowährung Bitcoin akzeptiert – mit der Schweizer App «inapay», dies sowohl direkt im Geschäft als auch per online-invoice. Die Einfachheit der Zahlungsabwicklung und das Fehlen der sonst üblichen Transaktionskosten haben überzeugt.

Matthias Schaller, Inhaber von Möbel Schaller, erklärt seine Motivation folgendermassen: «Mit inapay ermöglichen wir nun auch der immer wachsenden Zielgruppe der Bitcoiner, bei uns qualitativ hochwertige Möbel zu kaufen, ohne dass wir als KMU das Währungsrisiko übernehmen müssen. Wir erhalten umgehend Schweizerfranken auf unser Bankkonto».

Somit können nun Kyptofreunde ihre Möbel auch mit Bitcoins kaufen! (Inacta/mc/ps)

Über Möbel Schaller

Möbel Schaller wurde 1902 von Friedrich Schaller in Geuensee gegründet und präsentiert auf fünf Etagen und 5’500 Quadratmetern Ausstellungsfläche eine grosse Auswahl bester Marken- und Designermöbel, sowie zahlreiche Ideen für individuelles Wohnen. In der grossen Indoor Gartenmöbel-Ausstellung stehen exklusive Gartenmöbel in einem sommerlichen Ambiente. Dank der engen Zusammenarbeit mit starken Partnerfirmen ist Möbel Schaller das Kompetenzzentrum für hohe Wohnansprüche. Matthias Schaller, Inhaber & CEO: «Unsere Kunden schätzen die umfassenden Dienstleistungen sowie die professionelle, fachmännische Beratung und die individuelle Einrichtungsplanung.» Lieferungen und Montage durch geschulte und gelernte Möbelschreiner sowie die Vorhangberatung und Fertigung im eigenen Nähatelier runden Möbel Schaller’s erstklassiges Angebot ab.

Über inapay

Bei der von Möbel Schaller eingesetzten Schweizer App «inapay» scannt der Kunde mit seiner persönlichen Wallet einen eigens für die anstehende Transaktion generierten QR-Code und überweist den entsprechenden Betrag in Bitcoin. Daraufhin erhält Möbel Schaller dann aber nicht etwa Bitcoin, sondern den eingeforderten Betrag in Schweizer Franken bequem auf ihr Konto ausbezahlt. Allfällige Währungsschwankungen von Bitcoin beeinflussen die Auszahlung nicht.