Indigita und Prometeia stellen ESG e-Learning-Curriculum für Finanzorganisationen vor

Genf – Das Schweizer RegTech-Unternehmen Indigita SA hat in Zusammenarbeit mit der globalen Beratungsfirma Prometeia das Pilot-Online-Training als Teil eines bevorstehenden umfassenden Curriculums veröffentlicht, das sich auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) aus der Perspektive von Finanzintermediären konzentriert. Anerkannt von der SAQ Swiss Association for Quality.

Das Ziel des Kurses ist es, Mitarbeitern von Finanzintermediären ein fundiertes Verständnis von ESG gemäss dem Pariser Abkommen, der Agenda 2030 und der Net-Zero Banking Alliance zu vermitteln. Das Online-Training umfasst 10 Lektionen und bietet eine gründliche Untersuchung der Nachhaltigkeit im Sektor der Finanzintermediäre. Jede Lektion schliesst mit einer kurzen Wissensüberprüfung ab, welche die Erkenntnisse für die Abschlussbeurteilung konsolidiert und so ein umfassendes Verständnis der ESG-Prinzipien in der Finanzwelt sicherstellt.

Ausgehend von grundlegenden Konzepten befasst sich der Kurs mit Themen wie ESG-Taxonomie, Greenwashing und nachhaltige Übergangsszenarien, die von der Network for Greening the Financial System befürwortet werden. Ein besonderer Fokus liegt auf den Klimarisiken, wobei die Teilnehmer mit Instrumenten zur Risikoidentifizierung und -messung mithilfe von Klimaszenariosystemen und Modellen zur Risikoeinschätzung ausgestattet werden.

Der Kurs behandelt eine Vielzahl von Risiken, – von Markt- und Liquiditätsrisiken bis hin zu Kredit-, Betriebs- und Reputationsrisiken. Der Abschnitt «Klimarisiko und Kredit» erläutert Kreditrichtlinien, praktische Auswirkungen von Klimarisiken und die Integration von ESG-Komponenten in Kreditbewertungen. Indem der Kurs durch die vier Phasen des ESG-Bewusstseins führt, wird insbesondere die regulatorische Rolle bei der Gestaltung von Beratungsdienstleistungen für Finanzinstitute aus der ESG-Perspektive betont.

Nach Abschluss des Kurses verstehen die Teilnehmer die vielschichtige Rolle von Finanzintermediären bei der Revolutionierung von ESG-Finanzprodukten. Der Kurs beleuchtet die Sichtweisen von Risikomanagement, Kredit, interne Revision, Compliance, Personalwesen, IT, Marketing und anderen Bereichen. Die Teilnehmer verstehen die Arten von Anlageprodukten, ESG-Bewertungskriterien und die Feinheiten der Schuldtitel- und Anleihemärkte im Rahmen des ESG-Themas.

Das Online-Training dauert etwa 60 Minuten und endet mit einer Abschlussbewertung zur Bestätigung des Lernfortschritts der Teilnehmer.

Der e-Learning-Kurs ist als Teil eines Unternehmensabonnements verfügbar oder kann von einzelnen Fachleuten direkt über den Indigita e-Shop erworben werden.

