Inficon mit solidem ersten Quartal – Ausblick bestätigt

Bad Ragaz – Das Messtechnikunternehmen Inficon hat im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum etwas mehr verkauft, aber leicht weniger Gewinn erzielt. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

In den ersten drei Monaten 2024 stieg der Umsatz von Inficon um 2,7 Prozent auf 158,3 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Klammere man negative Währungseinflüsse in Höhe von 2,0 Prozentpunkten aus, lag das organische Wachstum bei 4,7 Prozent.

Damit ist Inficon besser ins laufende Geschäftsjahr gestartet als im schwachen Vorjahresquartal. Zum Wachstum beigetragen hat laut den Angaben vor allem das grösste Segment Semiconductor & Vacuum Coating.

Insgesamt stieg der Betriebsgewinn (EBIT) um 1,8 Prozent auf 31,9 Millionen Dollar. Die entsprechende Marge erreichte mit 20,2 Prozentpunkte das Niveau des Vorjahres (20,3 Prozent) und kommt damit auf die angestrebten 20 Prozent.

Der Reingewinn dagegen liegt mit 24,9 Millionen Dollar leicht unter dem Vorjahreswert von 25,6 Millionen Dollar. Mit den Zahlen liegt Inficon auch leicht unter dem AWP-Konsens, ausser bei der EBIT-Marge, wo man leicht darüber liegt.

Halbleitersegment mit starkem Wachstum

In zwei seiner vier Geschäftsfelder konnte Inficon den Umsatz im ersten Quartal gegenüber dem schwachen Vorjahr steigern. Besonders deutlich war das Plus mit 18,0 Prozent im Segment Semiconductor & Vacuum Coating.

Auch der Bereich Refrigeration, Air Conditioning, and Automotive konnte sich um 3,6 Prozent steigern. Beim kleineren Segment Security & Energy sind die Verkäufe hingegen wie erwartet niedriger und gingen um 27,5 Prozent zurück. Der Bereich «General Vacuum» sank um 12,9 Prozent.

Positiver Ausblick

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigte sich das Management weiterhin optimistisch. Der verbesserte Auftragseingang deute auf eine strukturelle Erholung hin, heisst es in der Mitteilung.

Das Unternehmen bestätigt daher seine Prognose mit einem Umsatz von 660 bis 710 Millionen Dollar für 2025. Auch die Betriebsgewinnmarge soll unverändert bei «rund 20 Prozent» zu liegen kommen. 2024 hatte Inficon 671 Millionen Dollar umgesetzt und dabei eine EBIT-Marge von 20,3 Prozent erzielt.

Unter bestimmten Szenarien könne die Betriebsergebnismarge jedoch vorübergehend um bis zu 2 Prozentpunkte beeinträchtigt werden, schrieb das Management. Aufgrund der Zölle und Handelsspannungen rechne man mit einer erhöhten Unsicherheit und einem dynamischeren Umfeld. Mit Produktionsstätten rund um den Globus sei man aber gut positioniert, die kommenden Stürme zu überstehen. (awp/mc/ps)