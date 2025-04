Kabelnetzbetreiber legen 2024 bei Mobilfunk- und Internetkunden zu

Zürich – Die Schweizer Kabelnetzbetreiber haben im vergangenen Jahr mehr Abonnenten im Mobilfunk und für Internetanschlüsse gewonnen. Das TV-Geschäft ist indes erneut geschrumpft.

Konkret verzeichneten die im Verband Suissedigital zusammengeschlossen Mitglieder im Mobilfunk ein Wachstum von 1,8 Prozent auf insgesamt rund 3,3 Millionen Abos, wie es in einem Communiqué vom Dienstag hiess. Die Anzahl Breitbandanschlüsse ist mit einem Plus von 2,7 Prozent am stärksten gewachsen auf 1,8 Millionen Abonnements. Im Fernsehgeschäft schrumpfte die Zahl der Abonnenten derweil um 1,8 Prozent auf rund 2,0 Millionen.

Streaming konkurrenziert das digitale Fernsehangebot

Im TV-Geschäft habe sich erneut gezeigt, dass der Wettbewerb anhaltend hoch sei, sagte Suissedigital-Sprecher Matthias Lüscher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP sagte. So würden etwa die Streaming-Angebote und neue Internet-TV-Anbieter das digitale Fernsehangebot der Kabelnetzbetreiber konkurrenzieren.

Trotzdem würden die Verbandsmitglieder weiterhin Geld in die Vernetzung der Schweiz investieren. Jährlich fliesse rund 1 Milliarde Franken in den Ausbau der Fest- und Mobilfunknetze.

Suissedigital ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Der Verband zählt laut den Angaben rund 170 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen. Diese versorgen den Angaben nach über drei Millionen Schweizer Haushalte mit Radio, TV, Internet und Telefon.

Die Zahl der Mitglieder ist indes in den letzten Jahren stetig gesunken. Grund dafür sei, dass etwa Mitglieder-Gemeinden ihre Netze an privatwirtschaftliche Betreiber veräussern. Die Konsolidierung gehe aber viel langsamer voran, als noch vor Jahren erwartet worden war, sagte Lüscher dazu. (awp/mc/pg)