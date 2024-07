Karakun ernennt Markus Schlichting zum neuen CEO

Basel – Die Basler Softwareschmiede Karakun gibt die Ernennung von Markus Schlichting zum neuen CEO bekannt. Er folgte im Zuge der Nachfolgereglung zum 1. Juli 2024 auf Elisabeth Maier. Elisabeth Maier bleibt Mitglied des Verwaltungsrates und berät Karakun weiterhin in ihrem Fachbereich Künstliche Intelligenz.

Bereits Ende 2022 hat die Geschäftsleitung der Karakun AG einen Transformationsprozess zur Neubesetzung des Führungsgremiums gestartet. Ziel dieses Prozesses ist die Neuausrichtung auf zukünftige Herausforderungen sowie eine vorausschauende Nachfolgeplanung. In diesem Zusammenhang wurde das Management im Januar 2024 bereits durch Christoph Erb um eine Person erweitert. Zum 1. Juli 2024 wurde nun Markus Schlichting zum neuen CEO ernannt.

Markus Schlichting ist Gründungsmitglied der Karakun AG und nicht nur deshalb bestens mit dem Unternehmen und seinen Mitarbeitenden vertraut. Nach einem erfolgreichen Informatik-Studium in Stuttgart (Deutschland) arbeitete er bereits im Vorgängerunternehmen der Karakun AG erfolgreich mit einigen weiteren Gründern zusammen. Bei Karakun war er zunächst als Senior Software Engineer und Softwarearchitekt tätig. Mit der Ausweitung des Geschäftsgebietes übernahm Herr Schlichting zunehmend weitere Aufgaben in den Bereichen Key Accounting und Business Development. Mit Markus Schlichting übernimmt ein technisch orientierter Fachmann mit umfassenden Branchenwissen in Financial Services, Versicherungen, Pharma und Automotive eine zentrale Rolle in der Führungsriege der Karakun AG. Er übernimmt die Position von Dr. Elisabeth Maier.

«Ich fühle mich geehrt, die Rolle des CEO bei Karakun übernehmen zu dürfen und freue mich darauf, gemeinsam mit dem ganzen Team die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens zu gestalten,» sagt Markus Schlichting. «In einer Zeit, in der die digitale Transformation und Künstliche Intelligenz (KI) ganze Branchen neu definieren, wird Karakun seinen Kunden weiterhin nachhaltige und skalierbare Lösungen mit einem echten Mehrwert bieten. Dabei setzen wir entsprechend unserer Begeisterung für Open-Source auf die Kraft offener Zusammenarbeit und zukunftsweisender Technologien.»

«In den sechs Jahren seit der Gründung von Karakun haben wir uns mit unserem Kerngeschäft, der Entwicklung und Pflege von Individualsoftware, auf eine Vielzahl von Branchen wie z.B. Finanzwirtschaft, Versicherungen sowie die öffentliche Hand spezialisiert. Gleichzeitig haben wir uns erfolgreich mit Produkten in der Automobil- und der Schweizer Elektrobranche positioniert. Zudem löst die eigenentwickelte KI-Plattform HIBU eine Vielzahl unterschiedlichster Anwendungsfälle bei unseren Kunden,» resümiert Elisabeth Maier. «Mit diesem Portfolio, unseren vier Standorten in der Schweiz, Deutschland und Indien sowie den personellen Veränderungen sind wir bereit für den nächsten Wachstumsschritt.»

Elisabeth Maier wird weiterhin für das Unternehmen, überwiegend in ihrem Fachbereich Künstliche Intelligenz, tätig sein. Dort beschäftigt sie sich vornehmlich mit der Positionierung und Weiterentwicklung des Portfolios. Zudem bleibt sie als Mitglied des Verwaltungsrates weiterhin eng mit Karakun verbunden. (Karakun/mc/ps)

Über Karakun AG

Die Karakun AG wurde 2018 gegründet und beschäftigt 65 Mitarbeitende in der Schweiz, Deutschland und Indien. Kernkompetenz ist die agile Entwicklung von Individualsoftware für Unternehmen und Organisationen auf Basis der Java-Plattform und Web-Technologien. Dabei wird besonders viel Wert auf Anwendungen gelegt, die ihre Nutzer bestmöglich bei ihrer Arbeit unterstützen.

Das Unternehmen berät und schult Kunden bei der Technologie-Evaluation sowie bei der Verbesserung ihrer Software-Entwicklung. Zu den Softwareingenieuren, Consultants und Trainern der Karakun AG gehören auch Buchautoren und Hochschuldozenten sowie Sprecher auf nationalen und internationalen Tagungen.

Karakun ist Mitglied in diversen Gremien und Verbänden, unter anderem Swiss Made Software, SwissICT, SwissNLP, ASAM und Eclipse openMDM.

Weitere Informationen unter www.karakun.com