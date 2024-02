Kudelski Security MDR sorgen für schnellere Erkennung, bessere Reaktion und geringere Kosten im Vergleich zu On-Premises-Lösungen

Cheseaux-sur-Lausanne / Phoenix AZ – Kudelski Security, das Cybersecurity-Segment der Kudelski Gruppe (SIX: KUD.S), hat heute die Veröffentlichung der Total Economic Impact-Studie (TEI) über Kudelski Security Managed Detection & Response Services (MDR) bekanntgegeben. Die von Forrester Consulting durchgeführte Studie nennt zwei Hauptvorteile für Unternehmen, die Kudelski Securitys Managed Detection and Response (MDR) Services nutzen. Der erste Vorteil ist eine höhere Effizienz, die eine schnellere und bessere Erkennung von Vorfällen ermöglicht und ein betroffenes Unternehmen vor Schäden und Reputationsverlust bewahren kann. Ein zweiter entscheidender Vorteil ist die erhebliche Kostenersparnis im Vergleich zum Aufbau einer modernen hausinternen SOC-Lösung. Die Studie zeigt, dass Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche Amortisationszeit von nur sechs Monaten bei einem hohen ROI erzielen können.

Um die Vorteile einer Investition in Kudelski Security MDR besser nachvollziehen zu können, führte Forrester Interviews in mehreren Grossunternehmen durch, die Erfahrung mit diesen Services haben. Im Rahmen der Forrester-Studie wurden die Antworten dieser Unternehmen aus der Fertigungsindustrie, dem Konsumgüterbereich, der Energieindustrie und der Finanzbranche zusammengefasst, um ein einziges, kombiniertes Unternehmen (Musterunternehmen) abzubilden. Dieses wird als global tätiges 10-Milliarden-Dollar-Unternehmen mit 20.000 Mitarbeitern beschrieben, das ein hybrides SOC-Modell nutzt. Die Forscher gelangen zu dem Schluss, dass dieses Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren einen risikobereinigten durchschnittlichen Nettobarwert (Net Present Value, NPV) von 16 Millionen Dollar erzielen könnte. Dieser Wert entspricht der positiven Differenz zwischen allen Vorteilen des risikobereinigten Gegenwartswerts (Present Value, PV) und den Gesamtkosten der Implementierung von Kudelski Security MDR.

In den Interviews zeigte sich, dass die Unternehmen vor der Integration der Kudelski Security MDR Services mit bekannten Herausforderungen zu kämpfen hatten – etwa mit unzureichender Abdeckung, steigenden Personalkosten für Sicherheitsexperten und dem Fehlen einer konkreten organisatorischen Sicherheitsebene für die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien und Vorgehensweisen. Nach der Investition in MDR waren den Befragten zufolge deutliche Verbesserungen in diesen Bereichen zu verzeichnen. Ein Sicherheitschef eines weltweit tätigen Verpackungs- und Verarbeitungsbetriebs kommentiert: „Früher hat es uns Tage gekostet. Jetzt brauchen wir nur wenige Minuten bis maximal eine Stunde, um einen Vorfall zu erkennen. Unsere Erkennungsfähigkeit ist jetzt deutlich besser als vor MDR.“

Die zentralen Erkenntnisse der TEI™-Studie beinhalten gesamtrisikobereinigte, am PV gemessene Vorteile für das kombinierte Unternehmen im Wert von 22,4 Millionen Dollar gegenüber Kosten von 6,4 Millionen Dollar binnen drei Jahren. Die Verhältnisse werden deutlich, wenn man diesen Wert mit den IT-Gesamtaufwendungen eines Unternehmens ähnlicher Grösse vergleicht, bei der die am Gegenwartswert gemessenen Vorteile ausschliesslich auf MDR zurückzuführen sind und über drei Jahre einer Rendite von 65 Prozent der Gesamtaufwendungen für IT entsprechen.[1]

Dieser Gegenwartswert der quantifizierten Vorteile der zusammengestellten Organisation umfasst:

Bessere Erkennungsfähigkeit im Wert von 13,5 Millionen Dollar. Die MDR Services von Kudelski Security haben zur Erkennung von Vorfällen beigetragen, die sonst unentdeckt geblieben wären und ein erhebliches wirtschaftliches Verlustrisiko darstellen.

Vermeidung von Kosten für SOC-Teams im Wert von 3,9 Millionen Dollar. Ohne die Rund-um-die-Uhr (24/7) MDR Services von Kudelski Security ergibt sich ein erheblicher finanzieller Investitionsbedarf, um ein vergleichbares internes SOC aufzubauen und zu warten.

Zeitersparnis für Teammitglieder bei Erkennung, Untersuchung, Gegenmassnahmen und Reaktion im Wert von 4,5 Millionen Dollar. Mit Hilfe der MDR-Services von Kudelski Security waren die Sicherheitsteams um 68 Prozent schneller und genauer bezüglich ihrer Fähigkeiten zur Erkennung, Untersuchung und Reaktion auf Cyberbedrohungen. Alle Teilnehmer an der Studie berichteten von erheblichen Verbesserungen hinsichtlich ihrer diesbezüglichen Fähigkeiten seit der Nutzung von Kudelski Security Managed Detection and Response Services.

Verbesserte Audit Compliance im Wert von 484.000 Dollar. Durch die Nutzung von Kudelski Securitys MDR-Services konnten höhere Audit-Bewertungen und eine bessere Audit Compliance erzielt werden.

„Für die komplexen Sicherheitsthemen, denen sich Unternehmen stellen müssen, braucht es mehr als nur technische Lösungen,“ erklärt Jacques Boschung, CEO von Kudelski Security. „Die Forrester-Studie bestätigt nicht nur, wie sehr die Sicherheitsverantwortlichen an Zeit und Ressourcen zurückgewinnen, die sie zum Vorteil des Unternehmens nutzen können. Sie weist auch eine erhebliche Steigerung von ROI und Effizienz nach, die eine Partnerschaft mit führenden MDR-Serviceanbietern wie Kudelski Security zu bieten hat.“

Für die genauen Studienergebnisse des Total Economic Impact™ der Kudelski Security MDR-Services können Sie die Studie hier herunterladen: Forrester Total Economic Impact™ Study for Kudelski Security. (Kudelski Security/mc/ps)

[1] Die Grundlage hierfür sind unabhängig ermittelte Branchenanalysedaten von 2022 mit durchschnittlichen Gesamtaufwendungen für IT-Sicherheit von jährlich 556 Dollar pro Mitarbeiter und einem um 15 Prozent gesteigerten risikobereinigten Gesamt-Gegenwartswert (10 Prozent diskontiert).