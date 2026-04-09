docdok.health und eHealth Experts beschleunigen die digitale Versorgung in Deutschland

Basel – Das schweizerisch-israelische Digital-Health-Unternehmen docdok.health und die eHealth Experts (ehex) aus Deutschland, Anbieter von Software für die Telematikinfrastruktur (TI), schließen eine strategische Partnerschaft. Ziel der Zusammenarbeit ist es, docdok.health’s KI-gestützte End-To-End Systemlösung ePACLARA (vormals ePACURA) über ehex optimal in die TI zu integrieren und damit einen neuen Standard für die digitale Patientenversorgung zu setzen.

Im Zentrum der Kooperation steht die Kombination der leistungsfähigen TI-Technologie von ehex mit der KI-basierten Plattform von docdok.health. ehex stellt mit dem infinity gate und dem cloudbasierten easyTI hub eine hochperformante, sichere und skalierbare Anbindung an die Telematikinfrastruktur bereit. docdok.health bringt mit ePACLARA eine innovative, integrierte Systemlösung ein, die medizinische Dokumente automatisiert strukturiert, analysiert und in prägnante klinische Zusammenfassungen und Berichtsvorlagen überführt. Dadurch können administrative Prozesse deutlich reduziert und gleichzeitig der Nutzen der elektronischen Patientenakte für Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten erheblich gesteigert werden.

Die gemeinsame Lösung ermöglicht es Leistungserbringern, strukturierte Gesundheitsdaten nahtlos in ihre bestehenden Systeme zu integrieren und effizient zu nutzen. Gleichzeitig schafft sie die Grundlage für neue datenbasierte Versorgungsmodelle sowie Forschung und Innovation im Gesundheitswesen.

Gemeinsame Präsentation auf der DMEA

Die integrierte Lösung wird erstmals auf der DMEA 2026 in Berlin vorgestellt. Interessierte können die gemeinsame Produktdemonstration am Mittwoch, dem 22.4.26. um 15:30 Uhr am Stand von ehex (1.2. F-108) erleben.

Stimmen zur Partnerschaft

„Mit ehex gewinnen wir ausgewiesene Experten für die Telematikinfrastruktur als Partner. Durch die Kombination aus unserer KI-basierten Plattform ePACLARA und der leistungsfähigen TI-Technologie von ehex können wir den wahren Mehrwert der elektronischen Patientenakte für die Versorgung nutzbar machen. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für effizientere Prozesse, bessere Versorgung und neue datenbasierte Innovationen.“ – Dr. Ulrich Mühlner, Co-Founder und CEO von docdok.health

„Unsere mobilen Lösungen für die Telematikinfrastruktur zeigen, dass ein TI-Zugang heute einfach, flexibel und sicher gestaltet werden kann. Möglich wird dies durch unsere zukunftsweisende Plattform easyTI hub sowie das infinity gate – das ehex TI-Gateway mit HSM-B-Feature. Mit der Integration von ePACLARA erweitern wir dieses Fundament um intelligente Datenverarbeitung und ermöglichen es Leistungserbringern, die Potenziale der TI vollständig auszuschöpfen.“ – Nana Lohmanns, Produktverantwortlicher bei eHealth Experts (docdok.health/mc/hfu)