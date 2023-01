Lenovo stellt an der CES ein vielseitiges Yoga Book 9i mit zwei Bildschirmen vor

Zürich – Lenovo hat an der CES in Las Vegas ambitionierte neue Produkte vorgestellt, die auf die vielfältigen Bedürfnisse des modernen Verbrauchers eingehen, darunter das neue, hochmoderne Yoga Book 9i.

Das Yoga Book 9i ist das erste OLED-Notebook mit zwei Bildschirmen in voller Grösse und verfügt über eine Reihe von Funktionen, die es Kreativen ermöglichen, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Das flexible Yoga Book 9i auf Basis der Intel Evo-Plattform ist vielseitiger als ein herkömmliches Notebook im Clamshell-Format und bietet zwei Bildschirme, Multimode-Funktionen und erstklassige Unterhaltungsfunktionen.

Zwei Bildschirme für die Effizienz der Zukunft

Angetrieben von der neuesten Generation der Intel Core Prozessoren ermöglicht das Yoga Book 9i den Nutzern die Vorteile eines vollwertigen Laptops mit der Flexibilität und dem Multitasking-Potenzial von zwei Bildschirmen zu nutzen. Die dünnen und leichten Laptops, die auf der Intel Evo-Plattform basieren, sind so konzipiert und entwickelt, dass sie nahtlose Kommunikationserlebnisse über eine breite Palette von Anwendungen hinweg bieten und gleichzeitig die Auswirkungen auf Reaktionsfähigkeit, Akkulaufzeit und Konnektivität minimieren.

Die Dual-Screen-Technologie des Yoga Book 9i ermöglicht den Nutzern ein grosses Spektrum an vielseitigen Erfahrungen. Das kann so einfach sein wie die Möglichkeit, im Internet zu surfen und mit einer einfachen 5-Finger-Bewegung die Webseite auf zwei Vollbildschirmen zu betrachten. Wer an zwei separaten Dateien gleichzeitig arbeiten möchte, kann sich die Dateien auf jeweils einem der beiden Bildschirme anzeigen lassen und so produktiver arbeiten. Ebenso können Verbraucher ein Video auf einem Bildschirm ansehen, während sie gleichzeitig auf dem zweiten Bildschirm Notizen machen oder recherchieren.

Der schlanke und leichte konvertierbare Formfaktor bietet den Benutzern die Flexibilität, je nach Bedarf nahtlos zwischen Notebook-, Tablet- oder Zeltmodus zu wechseln. In einem persönlichen Meeting können die Nutzer den Zeltmodus nutzen, um eine Folienpräsentation auf einem Bildschirm anzuzeigen, während sie die Präsentation auf dem zweiten Bildschirm betrachten und steuern. Die Kommunikation und Zusammenarbeit in virtuellen Meetings wird durch die Dual-Screen-Fähigkeit ebenfalls verbessert. So kann der Gastgeber eine Präsentation auf einem Bildschirm zeigen, während er auf dem zweiten Bildschirm den Chat verfolgen, Fragen beantworten und die Folien weiterschalten kann.

Das Yoga Book 9i wird ausserdem mit einem Folio-Ständer geliefert, der das Arbeiten unterwegs erleichtert. Eine abnehmbare Bluetooth-Tastatur erhöht das Multitasking-Potenzial, ebenso wie der von Lenovo entwickelte Smart Pen Stylus, mit dem sich die Produktivität weiter steigern lässt.

Anspruchsvolle Software und erstklassige Unterhaltung

Die innovative Software des Yoga Book 9i, die von Lenovo in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt wurde, erweitert die Möglichkeiten des Nutzers zum Arbeiten, Lernen, Streamen, Gestalten und Spielen. Die Software, die auf Windows 11 läuft, enthält intelligente Schreib- und Lesefunktionen sowie Funktionen zur Erstellung von Notizen für diejenigen, die von zu Hause aus lernen. Mit dieser Funktion kann der Nutzer beispielsweise auf einem Bildschirm Notizen machen und gleichzeitig auf dem zweiten Bildschirm einen Online-Kurs ansehen.

Wenn es an der Zeit ist, sich zurückzulehnen und zu entspannen, können Nutzer einen Film auf einem Bildschirm ansehen, während sie auf dem zweiten Bildschirm interessante Hintergrundinformationen zum Film recherchieren. Mit den beiden 13,3 Zoll grossen 2,8K OLED PureSight-Displays des Yoga Book 9i mit 100 % DCI-P3-Farbgenauigkeit und Dolby Vision HDR werden die Nutzer von den lebendigen Farben, dem schärferen Kontrast und dem grösseren Detailreichtum der Bilder überzeugt sein. Zusammen mit Dolby Atmos Spatial Audio und einer um 360 Grad drehbaren Soundbar mit Bowers & Wilkins-Lautsprechern können Verbraucher ein erstklassiges Unterhaltungserlebnis geniessen. Ein weiteres auffälliges Designmerkmal des Yoga Book 9i ist seine moderne und raffinierte Farbe Tidal Teal. Das Yoga Book 9i wird in einer umweltfreundlichen Verpackung geliefert, wobei das Polstermaterial, die Verpackung und der Umkarton zu 100 % aus recyceltem Papier bestehen. (mc/pg)