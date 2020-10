localsearch lanciert digitalONE für KMU

Zürich – localsearch (Swisscom Directories AG) lanciert digitalONE, eine neuartige Lösung für die umfassende Onlinepräsenz von Schweizer KMU. digitalONE kombiniert das klassische Firmenprofil in Onlineverzeichnissen mit einem Firmenauftritt in allen relevanten sozialen Medien und einem Eintrag in diversen Navigationsdiensten – alles gesteuert über ein praktisches Kundencenter zur zentralen Datenverwaltung. Ein weiterer Vorteil für KMU: digitalONE beinhaltet kostenlos eine Webseite und ein Terminreservationssystem und bietet auf Wunsch optionale Zusatzfunktionalitäten aus dem Werkzeugkasten des digitalen Marketings.

Das neueste Mitglied der localsearch Produktfamilie heisst digitalONE. digitalONE ist die All-in-One-Lösung für den umfassenden Firmenauftritt in der digitalen Welt, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von KMU mit wenig Zeit und Budget aber dennoch hohen Ansprüchen an ihre digitale Präsenz.

Das Produkt verbindet den klassischen Verzeichniseintrag von local.ch und search.ch mit einem Firmenprofil bei Google und BING sowie in den führenden Navigationsdiensten und einer persönlichen Firmenseite in diversen Social Media Netzwerken. Mit digitalONE wird das KMU-Firmenprofil auf zahlreichen Diensten im Internet publiziert. Dazu gehören die führenden Schweizer Verzeichnisdienste (local.ch und search.ch), Suchmaschinen (Google, Bing), Social Media (Facebook, Instagram, Snapchat), Navigationssysteme (Apple, TomTom, Here und Systeme der meisten Automobilhersteller) und branchenspezifische Online-Dienste (Tripadvisor, renovero.ch, anbieter-vergleich.ch).

Nie mehr falsche Öffnungszeiten und Kontaktdaten

digitalONE verfügt über ein integriertes Kundencenter zur zentralen Datenverwaltung. Von ihm aus lassen sich Firmendaten wie Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Öffnungszeiten oder auch Bilder auf einen Klick über alle angeschlossenen Dienste hinweg zentral verwalten und aktualisieren. So können KMU mühelos sicherstellen, dass ihre Unternehmensdaten und Öffnungszeiten auf allen Plattformen und in allen Verzeichnissen konsistent hinterlegt und aktuell sind.

Optional kann auch eine Social-Reputation-Funktion an das Kundencenter angebunden werden. KMU erhalten dadurch die Möglichkeit, Kundenbewertungen aus einer Vielzahl von Plattformen an einem zentralen Ort zu sichten und zu beantworten.

localsearch CEO Santinelli: «Mit digitalONE können KMU vom Konsumenten direkt gefunden, geliked und gebucht werden.»

Mit digitalONE werden Schweizer KMU den stetig wachsenden digitalen Anforderungen gerecht. Die kostenlose Terminbuchungssoftware, die auf Wunsch in das Produkt integriert wird, bedient zudem ein ganz konkretes Konsumentenbedürfnis. Sie ermöglicht es, über das Firmenprofil direkt einen Termin oder einen Restauranttisch zu reservieren. «Mit der Integration einer Terminbuchungssoftware werten wir den Firmeneintrag für unsere Kunden stark auf. Coiffeure, Physiopraxen, Kosmetikstudios, Restaurants und andere Dienstleister können jetzt über ihren Firmeneintrag direkt gefunden, geliked und gebucht werden», sagt Stefano Santinelli, CEO von localsearch.

Ebenfalls in dem Paket enthalten ist eine kostenlose, mobil-optimierte und schnell ladende Mini-Webseite. Mit dieser ist es beispielsweise für Neugründer jetzt noch einfacher, gleich von Beginn weg in der Onlinewelt mit einem individuellen Firmenauftritt präsent zu sein.

Optionale Produktfunktionalitäten für eine noch stärkere Präsenz

In Kombination mit dem Basisprodukt ist eine ganze Palette optionaler Produktfunktionalitäten erhältlich. Dazu gehören der Reichweitenbooster (Toppositionierung auf den localsearch-eigenen Plattformen local.ch, search.ch und renovero.ch), ein Online-Reputation-Tool und die von Experten durchgeführte Optimierung des Firmenprofils für einen noch wirksameren Auftritt in der digitalen Welt.

Dem Kunden bietet sich die Möglichkeit, digitalONE mit einer Vielzahl optionaler Funktionalitäten an seinen unternehmerischen Bedürfnissen auszurichten. Standardmässig ergänzt wird das Gesamtpaket mit einer individuell abrufbaren Besucherstatistik. (localsearch/mc)