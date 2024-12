localsearch trifft Andrea Brändli: «Eishockey ist mein Leben»

In der Serie «Digital Athletes» von localsearch, Digital Partner der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaften, berichtet Andrea Brändli von ihrer Leidenschaft, ihrem digitalen Alltag und Olympia-Zielen.

Seit sie denken kann steht Andrea Brändli auf dem Eis: Die 27-jährige Torhüterin des Schweizer Nationalteams und des schwedischen Clubs MoDo Hockey gehört zur internationalen Spitze. Ihre Leidenschaft für das Spiel entdeckte sie bereits mit drei Jahren, inspiriert durch ihren Vater, der einst beim EHC Kloten spielte, und ihren Bruder. «Die Intensität und Schnelligkeit, die Emotionen und die Stimmung in den Stadien sind das, was mich am Eishockey fasziniert», erklärt Brändli. Zu ihren grössten Erfolgen zählen die Olympiateilnahme mit Bronzespiel in Peking, der USA-Meistertitel und mehrere nationale Titel. «Eishockey ist mein Leben», sagt sie.

Brändlis aktuelle Ziele sind die Playoffs mit MoDo Hockey und die Weltmeisterschaft mit dem Nationalteam. Langfristig hat sie Olympia 2026 im Visier, wobei sie betont: «Solange ich mit Leidenschaft trainiere, bleibt Eishockey meine Welt.»

Andrea Brändlis digitaler Fussabdruck

localsearch unterstützt Schweizer KMU für den Erfolg in der digitalen Welt und ist auch Digital Partner der Schweizer Hockey Nati. Mit der grössten Schweizer Buchungsplattform local.ch ist das Unternehmen u. a. auf den Helmen präsent.

Mit einer eigenen Website, Social-Media-Kanälen sowie Fitnesstracker zum Analysieren der Trainingsdaten ist Andrea Brändli digital breit aufgestellt. «Social Media kann wichtig für die Vermarktung sein», sagt sie. Auch wenn ihr oft die Zeit fehlt, umfangreich aktiv zu sein, nutzt sie Facebook, Instagram sowie X als Informationsquelle und um ab und zu Posts zu veröffentlichen. Besonders sport- und eishockey-bezogener Content kommt bei ihrer Community gut an und erzielt die grösste Resonanz. «Ich schätze aber meine Privatsphäre und fokussiere mich lieber auf das echte Leben», so Brändli.

Beim Einkaufen wendet sie sich zwar mehr den Läden zu, für Buchungen – ob Hotels, Restaurants oder andere Dienstleistungen – bevorzugt sie hingegen digitale Lösungen. Online-Bewertungen spielen hier eine wichtige Rolle und haben direkten Einfluss bei Urlauben, Freizeitaktivitäten und Geschenken. «Diese Feedbacks erleichtern meine Entscheidung enorm und verbessern das Buchungserlebnis.»

Der Fokus liegt jetzt auf dem anstehenden 6-Nations Tournament vom 11. bis 15. Dezember in Tampere, Finnland, wo sie ihr Können erstmals am Donnerstag, 12. Dezember um 15.00 Uhr gegen die USA unter Beweis stellen muss. localsearch wünscht Andrea Brändli und der ganzen Schweizer Nati viel Erfolg und ist stolz, als Digital Partner an ihrer Seite zu stehen. (localsearch/mc)