Logitech-CEO Bracken Darrell nimmt den Hut

Lausanne – Stabübergabe an der Spitze von Logitech: CEO Bracken Darrell tritt per sofort von seinem Amt zurück. Ad Interim übernimmt den Posten Verwaltungsratsmitglied Guy Gecht, wie Logitech am Dienstagabend mitteilte.

Gecht werde den Job so lange ausführen bis ein Nachfolger für Darrell gefunden sei, hiess es weiter. Gecht ist laut Communiqué seit 2019 im Verwaltungsrat des Westschweizer Unternehmens.

Darrell wiederum werde Logitech verlassen, um einen Job ausserhalb des Unternehmens anzunehmen. Er werde jedoch in den kommenden Monaten im Unternehmen bleiben, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, hiess es weiter. (awp/mc/pg)