Marc Bühler übernimmt Leitung der ti&m-Niederlassung in Singapur

Zürich – ti&m hat Marc Bühler zum Leiter der Ende 2019 eröffneten Niederlassung in Singapur ernannt. Als Head Singapore und Managing Director APAC führt er die Geschäfte seit Anfang Juni. Bis dahin leitete Samuel Scheidegger, Head Products und Mitglied der Geschäftsleitung von ti&m, den Standort interimistisch von der Schweiz heraus. Marc Bühler ist vor Ort ansässig und rapportiert in seiner Rolle an Samuel Scheidegger, der auch für den weiteren internationalen Ausbau zuständig ist.

Bühler kommt von der Bank Julius Bär zu ti&m. Nach seinem Informatik-Abschluss an der ETH Zürich fing er dort 2008 als Integration & Security Engineer an. 2009 wechselte er ins Ausland nach Singapur und stieg dort zum Head IT Architecture Asia Pacific auf. In dieser Funktion war er Mitglied des IT Management Teams, welches für mehr als 200 IT-Mitarbeitende in ganz Asien verantwortlich ist.

In seinen mehr als 11 Jahren in Singapur ist er zu einem profilierten Kenner der Bankenszene im Stadtstaat geworden. Für ti&m ist er daher die ideale Wahl, um die neue Niederlassung zu etablieren und konsequent auszubauen.

«Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei ti&m. Die Niederlassung in Singapur ist der perfekte Mix von Start-up vor Ort, mit einem sehr guten Brand und einer gesunden Firma im Rücken, die in den neuen Standort investieren will. Mein Hauptziel ist es, ti&m als Trusted Brand auch in Singapur und der Region zu etablieren», hebt Marc Bühler hervor.

Für die Leitung der Niederlassung in Singapur kann Bühler auf umfangreiche Erfahrungen als Firmengründer zurückgreifen. Bereits vor seinem Studium gründete Bühler unter anderem das erste Internetcafé im Kanton Graubünden. Später engagierte er sich auch als Berater in verschiedenen Start-ups.

«Marc ist für uns die ideale Besetzung als Head Singapore. Er verfügt über langjährige und breite Erfahrungen nicht nur in Singapur, sondern im gesamten asiatischen Raum. Ausserdem teilt er unsere Werte wie Agilität, Leidenschaft, Mut zur Innovation und Unternehmertum. Marc wird uns helfen, die Niederlassung nachhaltig im Markt zu positionieren», sagt ti&m CEO und Firmengründer Thomas Wüst. (ti&m/mc/ps)