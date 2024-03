Martin Zust ist neuer Head of Corporate and Brand Communications bei Samsung Österreich und Schweiz

Zürich – Mit Jahresbeginn übernimmt Martin Zust die Position als Head of Corporate and Brand Communications bei Samsung Österreich und Schweiz. Er folgt auf Réka Bálint, welche das Unternehmen auf Ende Jahre verlassen hat, und verantwortet damit ab sofort die Marken- & Unternehmenskommunikation.

Martin Zust blickt auf jahrelange Erfahrung sowohl in der internen, als auch in der externen Kommunikation des Unternehmens zurück. Zuletzt verantwortete er die Abteilung Corporate Communications, die seit 2021 die Bereiche Public Relations und Public Affairs umfasst. Als Head of Corporate and Brand Communications weitet Zust seinen Verantwortungsbereich nun auf die Bereiche Markenkommunikation, Influencer Relations und Live Marketing aus. Er folgt in seiner neuen Tätigkeit auf Réka Bálint, welche das Unternehmen Ende des letzten Jahres verlassen hat.

«In der jüngsten Vergangenheit hat sich die Öffentlichkeitsarbeit durch den Strukturwandel in der Medienlandschaft und die Digitalisierung bereits massgeblich verändert. Zu diesen nach wie vor aktuellen Trends bietet der Einsatz von Künstlicher Intelligenz nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Eine Chance, Kommunikation auf allen Ebenen – analog und digital – neu zu denken. Ich freue mich auf diese neue Ära und darauf, sie gemeinsam mit meinem Team aktiv zu gestalten», so Martin Zust als neuer Head of Corporate & Brand Communications Samsung Österreich und Schweiz.

In seiner neuen Position berichtet Zust ab sofort direkt an den Präsidenten von Samsung Österreich und Schweiz: «Mit Martin Zust hat das Unternehmen einen ausgewiesenen Kommunikationsexperten, der unsere technologischen Innovationen, allen voran im Bereich der Künstlichen Intelligenz, für unsere Nutzerinnen und Nutzer, als auch für unsere Stakeholder in der Politik und den Medien begleiten und zugänglich machen wird», so Trevor Lee, Präsident Samsung Electronics Österreich und Schweiz. «Durch seine strategische Herangehensweise und sein tiefes Verständnis für die österreichische und schweizerische Politik- und Medienlandschaft sowie den jeweiligen Markt, wird er den Bereich Corporate und Brand Communications erfolgreich weiterentwickeln.»

Martin Zust (40) ist seit 2014 für Samsung tätig. In den vergangenen Jahren arbeitete er im Bereich Corporate Affairs für die Themen Public Relations, Public Affairs, Citizenship und Nachhaltigkeit – zuletzt als Head of Corporate Communications Österreich und Schweiz. Vor seiner Zeit bei Samsung war Martin Zust im Verbandsumfeld tätig. Er hat einen Bachelor of Science in sozialer Arbeit, einen Master of Business Administration und hält einen CAS in Corporate Communications. (Samsung/mc/ps)

Samsung Schweiz