Michael Keel wird neuer Country Head für Sony Schweiz und Österreich

Zürich – Mit 1. April 2022 wird Michael Keel die Funktion des Country Heads von Sony Österreich und Schweiz übernehmen. Der 55-Jährige verantwortet in dieser Position die lokale Vertriebsstrategie für das Consumer Geschäft sowie alle operativen Tätigkeiten.

Der gebürtige Schweizer Michael Keel wird im April mit Beginn des neuen Fiskaljahres Adrian Price-Hunt in der Funktion als Country Head für Sony Schweiz und Österreich ablösen.

„Ich freue mich sehr, dass ich nach mehreren Jahren als Sales Director für die Schweiz die Gesamtverantwortung von Sony in unserer Organisation übernehmen darf. Wir sind ein gut eingespieltes und tolles Team, welches die erfolgreiche Vermarktung unserer hochwertigen Produkte in Österreich und der Schweiz weiter vorantreiben wird.“, so Michael Keel.

Keel ist seit über 30 Jahren bei Sony; er war bereits in diversen Positionen im Bereich Marketing sowie Vertrieb tätig und unter anderem als Sales Channel Manager für die Bereiche Einkaufsgenossenschaften und Fachhandel zuständig. Seit 2012 fungierte der 55-jährige zuletzt als Sales Director für Sony Schweiz.

Michael Keel löst Adrian Price-Hunt ab, welcher ab April in seiner neuen Funktion als Head of V&S Pan-European Product Marketing im europäischen Headquarter das Vision & Sound Business massgeblich mitverantworten wird. Der gebürtige Brite agierte seit 2018 in der Position als Country Head. (Sony/mc/ps)

Sony Schweiz