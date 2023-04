Mobiliar: Renato Premezzi wird neuer Leiter IT

Bern – Der 54-jährige Renato Premezzi übernimmt am 14. August 2023 die Leitung der IT und wird Mitglied der Geschäftsleitung der Mobiliar.

Premezzi ist seit 2007 in verschiedenen IT-Führungsfunktionen für die Credit Suisse tätig, zuletzt als globaler Leiter Site Reliability Engineering, wo er für die IT-Resilienz der Bank zuständig ist. Im vergangenen Jahr verantwortete er als CTIO Swiss Bank a. i. die IT der Credit Suisse Schweiz AG. Davor war er zuständig für die Kernbankensysteme, wo er unter anderem für die Erneuerung von IT-Systemen sowie die Digitalisierung der Back-Office Prozesse verantwortlich war.

Von 1999 bis 2006 war Renato Premezzi für den Rückversicherer Swiss Re tätig, ebenfalls in verschiedenen Führungsfunktionen im IT-Bereich.

Renato Premezzi übernimmt die Leitung der IT am 14. August 2023. Er folgt auf Thomas Kühne, der sich Ende 2022 entschieden hat, die Mobiliar zu verlassen und sich beruflich neu zu orientieren. Interimistisch leitet Andreas Grütter die IT. Er wird ab Mitte August wieder die Verantwortung über die IT Architektur wahrnehmen. (mc/pg)

