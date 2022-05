NetApp ernennt Giovanna Sangiorgi zur Senior Vice President für EMEA und LATAM

Wallisellen – NetApp (NASDAQ: NTAP), der globale Cloud- und Daten-orientierte Softwareanbieter, gewinnt Giovanna Sangiorgi als Senior Vice President EMEA und LATAM für sein Go-to-Market-Führungsteam.

Die Ernennung Sangiorgis trägt zur Weiterentwicklung der Vertriebsstruktur von NetApp bei, die das Cloud-basierte Wachstum des Unternehmens beschleunigt. Sangiorgi leitet fortan die Vertriebsteams in EMEA und Lateinamerika. In diesen Regionen legt NetApp den Fokus auf unkomplizierte und einheitliche Vertriebsprozesse und kann so Schlüsselmärkte und -segmente offensiver angehen. Dadurch sollen neue Kunden erreicht und neue Partner angesprochen werden.

„Ich freue mich sehr, einem Führungsteam beizutreten, das den Kunden in den Mittelpunkt seines Handelns stellt“, sagt Sangiorgi. „NetApps Strategie stimmt in dieser Hinsicht bestens mit meiner überein, und ich freue mich darauf, mein Fachwissen in die Go-to-Market-Abteilung einzubringen und gleichzeitig von den grossartigen Teams vor Ort zu lernen.»

Sangiorgi ist der festen Überzeugung, dass Integrität, gegenseitiger Respekt, Neugier und Innovation im Geschäftsleben eine wichtige Rolle spielen sollten. Ausserdem ist sie der Ansicht, dass ihr beständiger Fokus, ihre Leidenschaft und ihre Entschlossenheit ihren langjährigen Erfolg ermöglicht haben. Ihre Karriere begann sie im Jahr 1992 bei Oracle, wo sie eine Vielzahl von Positionen in den Bereichen Vertrieb, Beratung und Finanzen durchlief. Sie war dort außerdem Mitglied des Executive Steering Committees für eine Mitarbeitergruppe, die sich für die Förderung von Vielfalt und Integration auf allen Ebenen einsetzt. Diese Werte möchte sie auch bei NetApp vertreten.

Sangiorgi hält einen Abschluss in Informatik von der Universität Modena und lebt in Rom. Sie wird direkt an César Cernuda, President von NetApp, berichten.

„Ich freue mich sehr, Giovanna in unserem Go-to-Market-Führungsteam begrüssen zu dürfen“, erklärt Cernuda. „Ihr Fachwissen und ihre Vision werden für die nächste Wachstumsphase von NetApp von entscheidender Bedeutung sein – vor allem, wenn es darum geht, Unternehmen in EMEA und LATAM auf ihrem individuellen Weg zur digitalen Transformation zu begleiten.“ (NetApp/mc/ps)