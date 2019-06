NetApp: Neue All-Flash-Storage-Lösung AFF C190 für Einsteiger und KMU

Wallisellen – NetApp (NASDAQ: NTAP), der Spezialist für Daten in der Hybrid Cloud, hat mit NetApp AFF C190 eine einfache All-Flash-Storage-Lösung für kleinere Unternehmen angekündigt. Dabei handelt es sich um eine flexible Flash-Speicherlösung, die für Geschäftsanwendungen, virtuelle Maschinen, File Systeme und gemischte Workloads entwickelt wurde. Die Lösung bietet unter anderem:

Einfache Bedienbarkeit mit einem einheitlichen System zur Verwaltung von File- und Blockdaten, das die Konsolidierung von Workloads ermöglicht.

Verschlüsselung und umfassenden Datenschutz.

Einfaches Tiering zu Public Clouds, zum Beispiel für Backup.

Die Vertriebspartner können nun auch kleineren Unternehmen bei deren Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur eine Data Fabric Strategie anbieten. Der Channel kann so Marktanteile gewinnen und unabhängiger agieren. Ein nahtloses Datenmanagement zwischen Private-, Public- und Hybrid Cloud-Umgebungen steht Kunden unterschiedlichster Grösse zur Verfügung und kann direkt vom NetApp Partner implementiert werden. Auch die Angebotserstellung sowie der Bestell- und Konfigurationsprozess für den AFF C190 sind einfach.

„Die neue Einstiegslösung für All-Flash-Speicher steht für unser Bekenntnis zu unseren Vertriebspartnern und dafür, wie wir ihre Möglichkeiten zur Erschliessung neuer Märkte erweitern“, sagt Jeff McCullough, Vice President of Americas Partner Sales bei NetApp. (NetApp/mc/ps)

Über NetApp

NetApp ist einer der führenden Spezialisten für Datenmanagement in der Hybrid Cloud. Mit unserem Portfolio an Hybrid-Cloud-Datenservices, die das Management von Applikationen und Daten über Cloud- und On-Premises-Umgebungen hinweg vereinfachen, beschleunigen wir die digitale Transformation. Gemeinsam mit unseren Partnern helfen wir Unternehmen weltweit, das volle Potenzial ihrer Daten auszu­schöpfen und so ihren Kundenkontakt zu erweitern, Innovationen voranzutreiben und Betriebsabläufe zu optimieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.netapp.ch. #DataDriven

Aktienkurs bei Google