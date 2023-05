Netcetera investiert weiter in den Aufbau von Digital Banking Lösungen

Zürich – Die Schweizer Softwarefirma Netcetera investiert in ihr Digital Banking Angebot und baut ihre Schlagkraft und Produktepallette in diesem Bereich aus. In den kommenden Jahren wird ein hoher zweistelliger Millionenbetrag investiert, um das Angebot umfassender zu gestalten und den internationalen Markt besser zu bedienen. Das Thema ist für Netcetera nicht neu. Dank 25 Jahren Erfolgsbilanz in der Schweizer Fintech-Branche und verschiedenen bewährten Produktkomponenten, setzt eine Mehrheit der Schweizer Finanzinstitute auf ihre Lösungen in Mobile Banking und Payment.

Mobile und Web-Banking sind heute der Gold-Standard. Mehr als 60% der EU-Bevölkerung verwendet online Banking, in der Schweiz sind es sogar ca. 80%, Tendenz weiter steigend. Um das mobile first Verhalten von Kund:innen zu unterstützen, habe viele Banken inzwischen die vierte Generation des Digital Banking im Einsatz.

Die Herausforderung für die Banken liegt heute darin, alle Use-Cases auch end-to-end mit einer attraktiven Funktionalität über mobile und Webkanäle anzubieten. Gerade in Zeiten sinkender Wertschätzung von etablierten Anbietern und steigendem Wettbewerb durch Neobanken ist es umso wichtiger Kundinnen und Kunden zu begeistern, insbesondere auch die jüngeren und deutlich weniger loyalen Generationen.

Netcetera liefert bereits heute massgeschneiderte Digital Banking Lösungen basierend auf bewährten Produktmodulen. Nun stärkt die Softwarefirma diesen Bereich weiter: In den nächsten Jahren soll das Angebot der Digital Banking Division mit der Investition eines signifikanten zweistelligen Millionenbetrages weiter ausgebaut werden. Damit plant Netcetera auch ausserhalb der Schweiz zu einem bedeutenden Produktelieferanten für die digitalen Kundenschnittstelle zu werden. Ebenso kann das Kundennetzwerk von international über 500 Banken von G+D – Netceteras strategischer Partner und Mehrheitsaktionär – von dieser Investition profitieren, das Konzernangebot reicht damit von Eco-friendly Karten bis hin zu digitalen Bezahl- und Banking-Apps.

Martin Meier, Co-Managing Director Digital Banking bei Netcetera ist überzeugt: «Banken müssen sich mit einem umfassenden digitalen Angebot differenzieren und den direkten Kontakt zu ihren Kund:innen sichern. Wir führen modernste mobile Plattformen zusammen und ergänzen unser Angebot mit dem Web-Kanal. Ausserdem bereiten wir unser Angebot für eine internationalen Markt weiter auf und stärken unsere Produkte für digitale Beratungsunterstützung. Das macht uns zum idealen Partner und Produktelieferanten für Banken.»

Statt klassisches «make or buy» bietet Netcetera einen flexiblen Ansatz

Bei einer «make or buy» Entscheidung müssen immer Kompromisse eingegangen werden: Kaufen Banken ein Standard-Produkt, können sie sich kaum differenzieren und haben weniger Einfluss auf die Funktionalität. Umgekehrt entstehen bei einer Eigenentwicklung überproportionale Aufwände für Entwicklung und Wartung.

Netcetera’s Angebot positioniert sich genau zwischen Individual-Entwicklung und Standard-Produkt. Die Banken profitieren von bewährten ready-to-use Produktmodulen, die sie mit massgeschneiderten, zusätzlichen Funktionen ergänzen können.

«Der modulare White-Label Ansatz, der vollständig durch individuelle Komponenten erweitert werden kann, befähigt Banken schnell und effizient auf Kundenbedürfnisse zu reagieren». ergänzt Kurt Schmid, Managing Director Digital Banking bei Netcetera. «Die Zukunft liegt also bei Besitzen ohne die Last von Verpflichtungen; die Banken können Kosten einsparen, sich abheben und trotzdem schnell am Markt sein.» (Netcetera/mc/ps)

Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Payments, Digital Banking, Publishing, Mobility, Gesundheitswesen und Vorsorge-Technologie. Mehr als 2’500 Banken und Issuer, und 160’000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit rund 1’000 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten.