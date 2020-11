Neue Head Enterprise Marketing bei Huawei Schweiz

Zürich – Die Enterprise Business Group von Huawei ist in der Schweiz auf Wachstumskurs. Das Marketing wird ausgebaut und neu von Caroline Schmutzer geführt.

Caroline Schmutzer war zuvor bei AdNovum Informatik AG als Marketingverantwortliche tätig und hatte in dieser Funktion Aufgaben in den Bereichen Marketing, Sales und Proposal Management inne; des Weiteren stand sie auch für das Sales Reporting ein. Sie hatte ihre Verantwortung bei AdNovum in den mehr als sechs Jahren ihrer Tätigkeit stetig ausgebaut und unter anderem auch Erfahrungen im Digital Marketing und Event Management gesammelt. Weitere berufliche Stationen der gebürtigen Österreicherin waren unter anderem das Markt- und Meinungsforschungsinstitut IFES und das Österreichische Bundesministerium für Inneres.

Caroline Schmutzer studierte Psychologie mit Schwerpunkten Wirtschaftspsychologie, Branding und Verbraucherverhaltensforschung an der Universität Wien und schloss mit einem Magister rerum naturalium (rer. nat.) ab. Sie bildete sich an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW in Digital Marketing Management und in Corporate Management weiter. Zudem absolvierte sie ein Junior Leadership Program bei der WEKA Business Media AG.

Caroline Schmutzer rapportiert an Roland von Arx, Vice President Enterprise Business Group Switzerland, und wird unterstützt von Anita Breudel.

Roland von Arx gibt einen Ausblick, wohin sich das Marketing der Enterprise Business Group künftig entwickeln soll: «Unsere Enterprise Business Group wächst rasant und weit über dem Marktdurchschnitt. Unsere Kunden anerkennen unsere ausgezeichneten Serviceleistungen und unsere Kundenorientierung sowie die Zuverlässigkeit, Robustheit und funktionelle Qualität unserer Lösungen, die mittlerweile in allen Industrien und einer grossen Zahl der namhaftesten Unternehmen und Behörden in der Schweiz im Einsatz sind und geschätzt werden. Unsere Stärken möchten wir einer breiteren Öffentlichkeit noch stärker bekannt machen und dazu unsere Marketinganstrengungen im digitalen Bereich und auf Social Media intensivieren. Caroline wird die Digitale Lead-Kommunikation vorantreiben und sich gleichzeitig auf die Stärkung der Kundenbindung fokussieren.»

Huawei ist seit 2008 in der Schweiz aktiv und in vier Business Groups aufgestellt: Neben dem Carrierbereich und dem Consumer Business sind dies die Geschäftskundensparte Enterprise Business Group sowie die neu formierte Cloud & AI Business Group. Im Enterprise Business ist Huawei im laufenden Jahr um ca. 40 Prozent gewachsen. (Huawei/mc/ps)