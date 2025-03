Neue Version der ServiceNow-Plattform: KI-Agenten optimieren CRM, HR, IT und mehr

Zürich – ServiceNow, die KI-Plattform für die Unternehmenstransformation, kündigte das Yokohama-Plattform-Release an: Die neu eingeführten KI-Agenten für CRM, HR, IT und weitere Unternehmensbereiche sorgen für schnellere, intelligentere Workflows, um den Geschäftserfolg ganzheitlich zu maximieren. Zu den neuesten Innovationen gehören vorkonfigurierte KI-Agenten-Teams, die vom ersten Tag an Produktivität und verlässliche Ergebnisse auf einer einzigen Plattform liefern.

Zudem bietet die neue Version Funktionen zur Erstellung, Einbindung und Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von KI-Agenten. Da Daten die Grundlage für KI bilden, erweitert ServiceNow auch seinen Knowledge Graph mit Weiterentwicklungen und verbessert das Common Service Data Model (CSDM), um Barrieren zwischen Datenquellen abzubauen und KI-Agenten noch stärker zu vernetzen.

Ab sofort verfügbare ServiceNow KI-Agenten beschleunigen Produktivität im grossen Massstab deutlich

Führungskräfte in Unternehmen wollen nicht mehr nur experimentieren, sondern fordern KI-Lösungen, die messbare Ergebnisse liefern. Die KI-Funktionen von ServiceNow generieren Einblicke, die das logische Denken, Planen, Lernen und die Orchestrierung von KI-Agenten unterstützen – und ermöglichen es Unternehmen, ihre Ziele schneller und wirkungsvoller zu erreichen.

Die neuen KI-Agenten von ServiceNow sind ab sofort verfügbar und können Unternehmen dabei helfen, ihre Produktivität zu steigern, Abläufe zu optimieren und echte Ergebnisse für unternehmensweite Anwendungsfälle zu erzielen.

Hierzu zählen beispielsweise:

KI- Agenten für Security Operations (SecOps) transformieren Sicherheitsabläufe, indem sie den gesamten Lebenszyklus von Vorfällen verschlanken, sich wiederholende Aufgaben eliminieren und SecOps-Teams in die Lage versetzen, sich auf die schnelle Abwehr echter Bedrohungen zu konzentrieren.

Autonome Change-Management KI-Agenten agieren wie ein erfahrener Change-Manager und generieren sofort individuelle Implementierungs-, Test- und Backout-Pläne. Sie analysieren Auswirkungen, historische Daten und ähnlicher Veränderungen – für eine nahtlose Abwicklung mit minimalem Risiko.

KI-Agenten für proaktive Netzwerktests und -reparatur fungieren als KI-gestützte Problemlöser, die Netzwerkprobleme automatisch erkennen, diagnostizieren und beheben, bevor sie die Leistung beeinträchtigen. (ServiceNow/mc/hfu)