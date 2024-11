Neue Version von Proffix Px5 automatisiert Abläufe im Finanzwesen

Wangs – In der neuen Proffix Px5 Version 2024.Q4 zeigt sich die Zugehörigkeit der ERP-Software zur europäischen Softwaregruppe Forterro durch ein dezentes Refreshing. Neu integriert und automatisiert die ERP-Software für Schweizer KMU die Abläufe für Spesenabrechnungen, Abschreibungen sowie wiederkehrende Prozesse und berücksichtigt das neue Zusatzabkommen zwischen der Schweiz und Frankreich zur Doppelbesteuerung von Grenzgängern.

Zudem ist die Lösung auf die Teilrevision von Mehrwertsteuergesetz und Mehrwertsteuerverordnung sowie auf Echtzeitzahlungen (Instant Payment) vorbereitet.

Nach dem Zusammenschluss mit der Forterro Gruppe im August 2023 und einem Rebranding im Verlauf dieses Jahres wurde das neue Erscheinungsbild mit kombiniertem Schriftzug und Pfeilsymbol nun auch in das Design von Proffix Px5 integriert. Gleichzeitig verfügt die neue Version über verschiedene Neuerungen, welche die Prozesse im Zahlungsverkehr und im Finanzwesen dank durchgängigem Workflow automatisieren und beschleunigen.

Spesenworkflow und neue Abschreibungsfunktionen

Um den Spesenprozess zu beschleunigen, können sämtliche Auslagen – wie Fahrkilometer, Zugtickets und Einkäufe – im neuen Spesenworkflow von Proffix erfasst werden, unabhängig davon, ob diese privat oder via Firmenkreditkarte bezahlt wurden. Die Spesenanträge lassen sich in Proffix oder über die neue App «Proffix Expenses» (erhältlich im Laufe des ersten Quartals 2025) mit den jeweiligen Belegen digital einreichen, von den Vorgesetzten freigeben und anschliessend buchhalterisch als Lohnbewegung, Kreditoren- oder Fibubuchung verarbeiten, wobei die Quittungen automatisch als Belegbild im entsprechenden Modul hinterlegt sind. Eine einfache Funktion zum Einlesen und Verbuchen von Kreditkartenabrechnungen ergänzt den digitalen Spesenprozess. Auch die Abschreibungsfunktion wurde in der neuen Version erweitert: Proffix unterstützt neben der linearen neu auch die degressive Abschreibungsmethode sowie die Möglichkeit zur indirekten Buchung auf ein Wertberichtigungskonto.

Neues Werkzeug «Aufgabenverwaltung»

Mit der Aufgabenverwaltung stellt Proffix ein neues Werkzeug bereit, das die Terminierung und den Versand regelmässiger Auswertungen sowie rechenintensive Aufgaben wie die Berechnung von Lohnabrechnungen oder Bestellvorschlägen unterstützt. Diese Aufgaben lassen sich in Proffix auf eine Randzeit planen und werden zum festgelegten Zeitpunkt automatisch verarbeitet. So stehen sie anschliessend ohne Wartezeiten zur Verfügung.

Up to Date mit gesetzlichen Änderungen und Neuerungen

Die Proffix Px5 Version 2024.Q4 ist zudem auf wichtige gesetzliche Änderungen und Neuerungen vorbereitet. Ab dem 1. Januar 2025 tritt die Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes und der Mehrwertsteuerverordnung in Kraft. Diese ermöglicht es Unternehmen, ihre Mehrwertsteuerabrechnung künftig auf Wunsch jährlich vorzunehmen, wobei sämtliche Abrechnungen ab dem kommenden Jahr online eingereicht werden müssen. Zudem gibt es Anpassungen bei den Ansätzen für die Saldo- und Pauschalsteuer. Alle relevanten Änderungen sind in der neuen Proffix Version bereits berücksichtigt.

Ein weiteres Update betrifft das neue Zusatzabkommen zur Doppelbesteuerung zwischen der Schweiz und Frankreich. Dieses verpflichtet Schweizer Arbeitgeber von französischen Grenzgängern, den geleisteten Anteil Telearbeit (Homeoffice) jährlich zu melden. Dank der Integration des neusten Swissdec ELM 5.3-Standards lassen sich in der Proffix Px5 Version 2024.Q4 die dafür notwendigen Angaben effizient verwalten. Die Übermittlung dieser Daten wird ab 2026 für das Lohnjahr 2025 möglich sein.

Auch technologische Innovationen wie Instant Payment sind in die Proffix Px5 Version eingeflossen. Seit dem 20. August 2024 können Zahlungen in der Schweiz innerhalb weniger Sekunden von einem Konto auf ein anderes übertragen werden – ein entscheidender Schritt zur Schliessung von Lücken im Bereich automatisierter Zahlungsprozesse. Die neue Proffix Version ist für Echtzeitzahlungen vorbereitet.

«Die laufende Anpassung an gesetzliche Anforderungen sowie die Entwicklung neuer Funktionen zur Vereinfachung der Administration ist ein zentrales Anliegen von Proffix, um die Geschäftsprozesse von Schweizer KMU weiter zu automatisieren», sagt Eveline Kalberer, Proffix Product Management bei Forterro. «Dies spiegelt sich auch in der neuen Version wider, die den Spesenprozess vollständig digitalisiert und als eine der ersten ERP-Lösungen auf Echtzeitzahlungen vorbereitet ist.» (Proffix/mc/hfu)