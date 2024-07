Neuer Leiter des Geschäftskundenbereichs bei Huawei Schweiz

Zürich – Yang Wang leitet neu die Enterprise Business Group (EBG) bei Huawei Technologies Switzerland. Als Managing Director verantwortet er die Strategie dieses schnell wachsenden Huawei-Geschäftsbereichs und steuert den weiteren Ausbau des prosperierenden lokalen Partner-Ökosystems.

Yang Wang arbeitet seit 13 Jahren bei Huawei, davon 12 in verschiedenen Ländern, in denen der erfolgreiche Technologieausrüster tätig ist: Während fast sieben Jahren war er etwa in den USA beschäftigt, zunächst als Networking Product Manager und später als Director für Enterprise Network Solution Sales. Erfahrungen in Europa sammelte er durch seine verschiedenen Rollen, die er vor allem in den nordischen Ländern ausübte: In Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland kümmerte er sich über fünf Jahre hinweg um Marketing und Vertrieb. Dabei konnte er sich umfassende Führungserfahrung aneignen, so dass er seine Teams zu ausgezeichneten Geschäftsergebnissen im Bereich Unternehmenslösungen für ICT-Infrastruktur unter Einsatz von Technologien wie Cloud oder AI etc., führen konnte.

Im August 2023 wechselte er in die Schweizer Niederlassung, wo er die Funktion als Director Market & Solution Sales übernahm.

Yang Wang hat nach einem Studium an der University of Electronic Science and Technology of China einen Doppelabschluss in Electrical Engineering und Wirtschaft. Mit seinen langjährigen Erfahrungen in verschiedensten Märkten hat er sich zudem ein beträchtliches vertriebliches Know-how und ein tiefes Verständnis des Unternehmensgeschäfts aufgebaut, was er mit umfassendem Wissen zu den Trends in der digitalen Transformation in zahlreichen Branchen und zu branchenübergreifenden ICT-Technologien verknüpft.

In seiner Rolle als Managing Director für das Unternehmenskundengeschäft verantwortet er die Strategie der Enterprise Business Group von Huawei Schweiz und trägt Sorge dafür, dass Huawei in der Schweiz für die Schweiz zu Innovation beiträgt und Schweizer Unternehmen zur Digitalisierung befähigt. Parallel obliegt ihm, den Auf- und Ausbau eines gesunden lokalen Partner-Ökosystems voranzutreiben, mit dem gemeinsam Huawei der Schweizer Wirtschaft zu noch mehr Future Fitness verhilft. Dafür ist Huawei bereit, in Schweizer Talente zu investieren und seine hiesige Expertise und Verankerung zu vertiefen sowie Forschung und Entwicklung zu fördern. Yang Wang wird mit diesen Zielen auch sein Team in der Schweiz personell weiter aufstocken.

Michael Yang, CEO von Huawei Technologies Switzerland, kommentiert: «Yang kennt die Geschäftsmodelle von Unternehmen, aber auch die Go-to-Market-Strategien für innovative Technologien, die diese Geschäftsmodelle erfolgreich machen. Er ist nah an den Technologietrends und für unser Partner-Ökosystem ein kompetenter wie lösungsorientierter Ansprechpartner. Mit ihm als Managing Director Enterprise Business werden wir unsere langfristig angelegte Markterschliessung und das weitere gedeihliche Wachstum unseres Unternehmensgeschäfts in der Schweiz weiter effizient und effektiv umsetzen.» (Huawei/mc/ps)