Nutanix macht Agentic AI für Unternehmen reif für die Praxis

Zürich – Nutanix, Spezialist für hybrides Multicloud-Computing, hat den Model Context Protocol (MCP)-Server für die Nutanix Cloud Platform (NCP) vorgestellt. Damit können Kunden KI-Tools sicher nutzen und ihren täglichen Cloud-Betrieb automatisieren. Beim MCP-Server für NCP handelt es sich um Open-Source-Software. Sie implementiert die Model-Context-Protocol-Spezifizierung und ermöglicht die Interaktion von KI-Agenten und Entwicklungswerkzeugen mit NCP über die Schnittstelle Nutanix Prism v4 API.

Durch die Markteinführung des MCP-Servers können Nutanix-Kunden Agentic-AI-Anwendungen mit Zugriff auf robuste Tools entwickeln, um sichere Aktionen auf NCP zu unterstützen. IT-Teams sind dadurch in der Lage, den täglichen Betrieb in grossen Hybrid-Cloud-Umgebungen zu beschleunigen, ohne den Überblick oder die Kontrolle zu verlieren.

Der Betrieb moderner hybrider Cloud-Umgebungen hängt üblicherweise von tiefem technischen Verständnis und strikten Zugriffskontrollen ab. Zwar können KI-Assistenten die Art und Weise beschleunigen, wie diese Systeme gemanagt werden. Doch Unternehmen brauchen die Gewissheit, dass die Aktionen, die KI ausführt, sicher und autorisiert sind. Dieses Sicherheitsniveau ist eine notwendige Voraussetzung für alltägliche Betriebsoperationen, von der Ausführung grösserer System-Upgrades bis zur Überwachung der Netzwerkleistung im gesamten Unternehmen.

Der neue MCP-Server für NCP geht diese Herausforderungen an und fungiert zu diesem Zweck als sichere Passage zwischen KI-Assistenten wie z. B. GitHub Copilot, Claude Code und Cursor, um Anfragen in natürlicher Sprache in präzise Infrastruktur-API-Aktionen für die hybride Cloud-Umgebung eines Unternehmens zu übertragen. Die Lösung übersetzt alltagssprachliche Anfragen in präzise und sichere Systemaktionen und setzt gleichzeitig die geltenden Sicherheits- und Zugriffsregeln der Unternehmen automatisch durch. Die Lösung schafft eine dedizierte Sicherheitspassage für KI-Tools und erlaubt dadurch IT-Teams, guten Gewissens Routineoperationen zu automatisieren und individuelle KI-gestützte Workflows zu entwickeln.

«Nutanix hat viel Erfahrung darin, komplexe Cloud-Betriebsoperationen durch Automatisierung zu vereinfachen. Der MCP-Server stellt einen aufregenden nächsten Schritt auf diesem Weg dar. Damit verknüpfen wir die Leistungsfähigkeit autonomer KI-Agenten mit Cloud-Management», so Thomas Cornely, Executive Vice President, Product Management bei Nutanix. «Wir errichten ein sicheres Gateway zwischen den KI-Tools und unserer Plattform. Kunden können dadurch KI sicher und guten Gewissens nutzen, um ihre hybriden Cloud-Umgebungen zu betreiben und für deren Compliance sowie Sicherheit zu sorgen.»

KI-Tools für Unternehmen sind nur so sicher wie die Schnittstellen der Plattform, auf der sie betrieben werden. Der MCP-Server stellt sich dieser Tatsache und setzt direkt auf dem Nutanix Prism v4 API-Gateway auf. Die angebundenen KI-Tools profitieren automatisch von den nativen Governance- und feingranularen Zugriffskontrollen von NCP. Anstatt unbeaufsichtigte Änderungen an Produktivumgebungen zu riskieren, können IT-Administratoren KI-Assistenten unbesorgt nutzen, um den Zustand des Systems zu analysieren, Diagnosen zu erstellen und Automatisierungs-Workflows genau aufeinander abzustimmen. Gleichzeitig behalten IT-Administratoren stets die Kontrolle mittels „Human-in-the-Loop“-Fähigkeiten.

Architektur-basierte Governance und Entwicklerfunktionalitäten

Das Nutanix Prism v4 API-Gateway übernimmt sämtliche Ausführungs-, Governance- und Sicherheitskontrollen. Der MCP-Server kann dadurch eine hochsichere und berechenbare Umgebung für den KI-Betrieb in Unternehmen bereitstellen. MCP wurde entwickelt für:

feingranulare rollenspezifische Zugriffskontrollen (RBAC): Autonome KI-Agenten können Anfragen ausschliesslich über diejenigen APIs tätigen, für die sie explizit und präzise die Erlaubnis erhalten haben.

Autonome KI-Agenten können Anfragen ausschliesslich über diejenigen APIs tätigen, für die sie explizit und präzise die Erlaubnis erhalten haben. Throttling und Metering: Der Server implementiert eine eingebaute Traffic-Regulierung und hilft dadurch, KI-Schwarmangriffe zu verhindern und gleichzeitig die API-Nutzung in automatisierten Workflows nativ zu überwachen.

Der Server implementiert eine eingebaute Traffic-Regulierung und hilft dadurch, KI-Schwarmangriffe zu verhindern und gleichzeitig die API-Nutzung in automatisierten Workflows nativ zu überwachen. umfassende Nachvollziehbarkeit: Der Server generiert detaillierte Systemprotokolle und macht damit lückenlos transparent, welcher KI-Agent welchen spezifischen Befehl initiiert hat.

Der Server generiert detaillierte Systemprotokolle und macht damit lückenlos transparent, welcher KI-Agent welchen spezifischen Befehl initiiert hat. asynchrones Task-Management: Der Server lagert zeitaufwändige Operationen als asynchrone Tasks aus. Autonome Agenten können dadurch den Fortschritt und Ausführungsstatus bis zum Ende der jeweiligen Operation überwachen.

Entwickler können mithilfe des Servers Automatisierungs-Tools schneller und intuitiver erstellen. Indem sie KI-Assistenten zum Codieren von vornherein exakte Systemvorlagen mitgeben, können sie umgehend Plattform-geeignete Skripte in den von ihnen präferierten Programmiersprachen einschliesslich Python, Go, Java, JavaScript, PowerShell, curl oder jedes REST- und JSON-kompatiblen Formats generieren. Entwicklerteams können damit auf einfache Art und Weise präzise Sicherheitsberechtigungen über eine einzige Oberfläche konfigurieren oder ihre eigenen individuellen KI-Agenten erstellen, um ihre Nutanix-Infrastruktur durchgängig zu automatisieren und einer Governance zu unterziehen.

Kunden können die Lösung MCP-Server für NCP von der Website developers.nutanix.com herunterladen und im Zusammenspiel mit ihren KI-Agenten nutzen. (Nutanix/mc/ps)

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