OBT: Neu auch Philipp Schweizer in der «Fachkommission IT» bei EXPERTsuisse

St.Gallen – Mit Philipp Schweizer, Senior Manager/IT-Prüfer, nimmt die OBT AG nun auch in der «Fachkommission IT» der EXPERTsuisse Einsitz. Damit kommt Philipp Schweizer eine bedeutende Rolle in der (Weiter-)Entwicklung von IT-Prüfungsstandards sowie in der Beratung der EXPERTsuisse Mitglieder zu aktuellen Herausforderungen in der IT-Prüfung zu.

Die «Fachkommission IT» beschäftigt sich mit einer Vielzahl wichtiger Aufgaben:

Entwicklung von Prüfungsstandards: Mitwirkung bei der Erstellung und Weiterentwicklung von Richtlinien und Standards für IT-Prüfungen, insbesondere in den Bereichen IT-Sicherheit, Datenintegrität und Compliance.

Fachliche Unterstützung: Beratung und Unterstützung der Mitglieder von EXPERTsuisse bei Fragestellungen zu IT-Prüfungen und technologischen Entwicklungen.

Aktualisierung von Prüfungsrichtlinien: Anpassung der IT-Prüfungsstandards an aktuelle Entwicklungen und neue regulatorische Anforderungen.

Technologische Trends: Analyse und Bewertung neuer Technologien und deren Auswirkungen auf die Prüfungsprozesse.

Aus- und Weiterbildung: Mitgestaltung von Weiterbildungsangeboten und Schulungen im Bereich IT-Prüfung für unsere Mitglieder.

Philipp Schweizer ist Diplom-Ökonom der Universität Hohenheim und hält den Titel «CISA (Certified Information System Auditor)». Seit Mai 2022 ist er als Senior Manager/IT-Prüfer bei OBT tätig und weist umfassende Erfahrung und fundiertes Wissen im Bereich IT-Prüfungen auf. Seine beruflichen Schwerpunkte umfassen IT-Prüfungen aller Art – von Financial Statement Audits über Migrationsprüfungen und Projektbegleitungen bis hin zum IT-Health-Check, den er innerhalb der OBT Gruppe verantwortet.

OBT gratuliert Philipp Schweizer herzlich zu seiner Wahl und wünscht ihm viel Freude und Erfolg bei seiner Aufgabe in diesem Gremium. Durch sein sowie das Engagement weiterer Kolleginnen und Kollegen in zentralen Gremien von EXPERTsuisse leistet OBT aktiv einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung und Zukunftssicherung der Branche. (OBT/mc/ps)