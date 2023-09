One Identity Partner Awards 2023 – Adnovum als «EMEA Central Partner of the Year» ausgezeichnet

Zürich – Das Schweizer Software-Unternehmen Adnovum entwickelt als Partner von One Identity Identitäts-, Zugriffs- und Governance-Lösungen auf der Basis der Unified Identity Platform. Anlässlich der One Identity UNITE Partner- und Kunden-Konferenz in Madrid wurde Adnovum als «EMEA Central Partner of the Year» ausgezeichnet.

Das Schweizer Software-Unternehmen Adnovum entwickelt seit vielen Jahren Identitäts-, Zugriffs- und Governance-Lösungen für Unternehmen, Universitäten und Behörden. Als Partner von One Identity setzte Adnovum unter anderem die Identity-Management-Lösungen der Genossenschaft Migros Zürich und der Universität St. Gallen um. Am 20. September 2023 wurde Adnovum an der One Identity UNITE Partner- und Kunden-Konferenz als «EMEA Central Partner of the Year» ausgezeichnet.

Thomas Zangerl, CEO von Adnovum, freut sich über die Auszeichnung: «Sichere digitale Identitäten sind ein zentraler Baustein in jedem Digitalisierungsprojekt. Ohne Vertrauen in die digitalen Identitäten von Mitarbeitenden, Partnern, Kunden und IoT-Geräten können Prozesse nicht effizient digitalisiert werden. Wir freuen uns deshalb sehr über die Auszeichnung durch One Identity. Sie bestärkt uns in unserer Strategie, das IAM-Geschäft mit innovativen Lösungen weiter auszubauen.»

Jan Becher, Senior Manager Channel Sales EMEA Central bei One Identity, zur Partnerschaft mit Adnovum: «Die Partnerschaft mit Adnovum zeichnet sich durch absolute Professionalität in jeder Hinsicht und eine auf Vertrauen basierende Kommunikation aus. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit dem Adnovum-Team sehr und lernen bei jedem Engagement voneinander. Die Auszeichnung ‹EMEA Central Partner of the Year› ist hochverdient!» (Adnovum/mc/ps)

One Identity

One Identity bietet Lösungen an, die Kunden dabei helfen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern, Risiken zu reduzieren, Kosten zu kontrollieren und ihre Cybersicherheit zu verbessern. Die Unified Identity Platform von One Identity umfasst eine grosse Bandbreite erstklassiger Software und ermöglicht Unternehmen so den Wechsel von einer fragmentierten Identitätsstrategie zu einem ganzheitlichen Ansatz. One Identity hat sich weltweit bewährt und verwaltet mehr als 500 Millionen Identitäten für mehr als 11.000 Unternehmen in aller Welt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.oneidentity.com.