Oracle ernennt Stefanie Kemp als Country Leader und Head of Technology Sales für Deutschland

München – Oracle hat Stefanie Kemp zum Country Leader und Head of Technology Sales für Deutschland ernannt. Kemp verfügt über rund 30 Jahre Berufserfahrung und wurde mehrfach zum „CIO des Jahres“ gekürt und einmal mit dem „Global Exchange Award“ in Deutschland ausgezeichnet. Zuvor war sie in Positionen als CIO und CDO bei grossen deutschen Unternehmen, darunter Lowell und RWE, tätig.

Stefanie Kemp ist eine aktive Förderin von Frauen in Führungspositionen. Sie war Mitglied des Beirates der Digitalen Wirtschaft NRW des Wirtschaftsministeriums Nordrhein-Westfalen und aktuell ist sie Präsidiumsmitglied des eco Verbandes. Stefanie Kemp berichtet direkt an Frank Obermeier, Senior Vice President bei Oracle. (Oracle/mc)