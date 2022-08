Oracle: Stadionbesucher befürworten Hightech-Erfahrungen

Zürich – Laut einer neuen Umfrage von Oracle Food and Beverage, möchten Verbraucher ihre Erfahrung bei einem Stadionbesuch vermehrt mit ihrem Mobilgerät und dem Metaverse verbessern. 57 % der Stadionbesucher würden zum Beispiel gerne Lebensmittel und Getränke vorbestellen, um langes Anstehen zu vermeiden, und 53 % fänden es fantastisch, mit ihren Lieblingsmannschaften und -künstlern im Metaverse zu interagieren.

„Stadionbesucher wollen das Beste aus beiden Welten, sie möchten die Emotionen der LiveVeranstaltung erleben und gleichzeitig den Komfort, den sie aus anderen Lebensbereichen kennen, wie z.B. die Bestellung von Speisen zum Mitnehmen, nicht missen.“, erklärte Simon de Montfort Walker, Senior Vice President und General Manager bei Oracle Food and Beverage. „Obwohl die Bereitstellung einer immersiven und nahtlosen Journey den Stadionbetreibern Herausforderungen bereitet, haben die gesteigerten Erwartungen der Fans auch die Möglichkeit geschaffen, Innovation und Digitalisierung in den traditionellen Stadionbereich zu bringen.“

Bei der Umfrage von Untold Insights, einem Forschungspartner von Oracle, wurden im Mai 2022 5.640 Verbraucher/innen* weltweit befragt. Erhalten Sie Ihre Kopie des Berichts „Stadium ohne Grenzen: Stadiontechnologie und Trends im Jahr 2022 und darüber hinaus“:

https://www.oracle.com/industries/food-beverage/sports-entertainment/consumer-trends-2022/

Tech schafft vor, während und nach dem Spiel ein „Homerun“-Erlebnis

Von der Anreise zum Stadion bis hin zu Spielerstatistiken wollen Verbraucher Technologien, die ihnen im Stadion einen Mehrwert bieten:

53 % fänden es fantastisch, mit ihren Lieblingsmannschaften und Künstlern im Metaverse zu interagieren (wie virtuelle „Backstage/Stadion“-Touren und -Treffen, Kauf von Fanartikeln usw.). Dieses traf besonders auf Sportfans (64 %) und Millennials (65 %) zu

42 % sagen, dass sie für den Einlass ins Stadion ihren Fingerabdruck anstelle eines Tickets verwenden möchten

38 % möchten Sportstatistiken über ihr Mobilgerät erhalten

53 % der Befragten sind an Sonderangeboten für Aktivitäten vor dem Spiel interessiert

Geschwindigkeit und Komfort der digitalen Technologie überzeugt Fans

Fans glauben, dass der Kundenservice aufgrund von Personalengpässen in Stadien immer schlechter wird und vertrauen auf Technologie, um den Prozess zu beschleunigen und die Wartezeiten zu verkürzen:

42 % sind frustriert, wenn sie im Stadion lange für Erfrischungen anstehen müssen

53 % bevorzugen eine flexiblere, digitale Selfservice-Erfahrung gegenüber der Interaktion mit dem Personal während Live-Stadion-Veranstaltungen

57 % würden gerne Speisen und Getränke zum Abholen für einem bestimmten Zeitpunkt vorbestellen

33 % der Besucher würden für die Vorbestellung ihrer Mahlzeit mehr bezahlen, wenn dies eine kürzere Wartezeit bedeutet

„Die Fans von heute erwarten ein Erlebnis, das sich über das Spiel hinaus erstreckt. Sie sind auf der Suche nach leckerem Essen, freundlichem Service, interaktiven Werbeaktionen und hoffentlich einem Sieg des Teams in orange und schwarz“, sagte Bill Schlough, Senior Vice President und Chief Information Officer, San Francisco Giants. „Technologie spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Bereitstellung dieser Erlebnisse, wenn Fans damit beginnen, ihre Anreise zum Oracle Park zu planen. Beispielsweise umgehen immer mehr Fans die Schlangen vor den Speisen- und Getränkeständen, indem sie Essen auf ihrem mobilen Gerät bestellen, sodass sie keine der Aktionen auf dem Spielfeld verpassen. Mit der Technologie von Oracle können wir diese Angebote zum Leben erwecken und kontinuierlich neu definieren, wie wir die Erfahrung für unsere Fans verbessern können.“

Roboter-Personal – Freund oder Feind?

Die Umfrage ergab, dass Fans gemischte Gefühle in Bezug auf das umstrittene Thema haben, Roboter-Schiedsrichter in verschiedenen Sportarten einzusetzen. Obwohl es vielen Verbrauchern gleichgültig ist, hängt es von ihrer Region ab, ob sie für oder gegen Roboter sind:

42 % der Verbraucher haben die Idee weltweit vollkommen abgelehnt (36 % in den USA), 29 % waren begeistert (30 % in den USA) und 29 % sind gleichgültig (34 % in den USA)

Vorreiter bei denen, die „die Idee hassen“, ist Deutschland (58 %), gefolgt von Italien (53

%), Spanien (52 %), Australien (50 %), Frankreich (48 %) und Brasilien (44 %)

China (54 %) und die Vereinigten Arabischen Emirate (53 %) „lieben die Idee“ von Roboter-Schiedsrichtern

Weitere Informationen, wie Stadien mit unserer Point-of-Sale-Technologie und Analysen im Restaurantbetrieb Erfolge erzielen, finden Sie bei Oracle Food and Beverage.

*Zu den befragten Ländern gehören Australien, Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Mexiko, Spanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, das Vereinigte Königreich und die USA. (Oracle/mc/ps)

Informationen zu Oracle Food and Beverage

Oracle Food and Beverage, ehemals MICROS, bietet 40 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Software- und Hardwarelösungen für Restaurants, Bars, Kneipen, Clubs, Cafés, Stadien und Themenparks. Tausende von grossen und kleinen Betreibern auf der ganzen Welt nutzen Technologie von Oracle, um aussergewöhnliche Gasterfahrungen zu bieten, den Umsatz zu maximieren und die Betriebskosten zu senken.