Partnerschaft von Adobe und Software AG zur CXM-Verbesserung

Darmstadt – Adobe und die Software AG haben auf dem Adobe Summit EMEA eine Partnerschaft angekündigt. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Unternehmen bei der Transformation ihres Customer-Experience-Managements (CXM) zu unterstützen, indem man ihnen die Möglichkeit bietet, Kundendaten aus mehreren Unternehmenssystemen in einem zentralen und relevanten Echtzeit-Kundenprofil zusammenzuführen. Dafür werden Adobe und die Software AG Integrationen zwischen der Adobe Experience Platform und den webMethods-Services für Integration und API-Management bereitstellen.

Die Adobe Experience Platform beseitigt Datensilos, indem sie Daten aus dem gesamten Unternehmen zusammenführt, und ermöglicht so die Erstellung von Echtzeit-Kundenprofilen, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und Maschinenlernen basierend auf Adobe Sensei befüllt werden. Die Software AG-Technologie stellt die unternehmensweite Konnektivität zwischen CRM-Systemen und Anwendungen sowie unterschiedlichen Backend-Systemen her und liefert gebrauchsfertige Integrations-Templates sowie leicht konfigurierbare Konnektoren. Mit diesem gemeinsamen Angebot können Kunden ihre zentralen Daten über die Integrationsplattform der Software AG mit Adobe Experience Platform verbinden und erhalten eine Gesamtsicht auf die Customer-Journey, wodurch eine Personalisierung in grossem Massstab möglich wird.

Aufbauend auf der Erfahrung der Software AG mit der Entwicklung integrierter SAP-Lösungen wird im Rahmen der Partnerschaft auch ein neuer Datenkonnektor zwischen Marketo Engage und SAP-Lösungen eingeführt, der Informationen zum Kundenverhalten (z. B. Besuch bestimmter Webseiten, Öffnen von E-Mails, Besuch von Veranstaltungen) und andere Marketingdaten nahtlos mit Vertriebsaktivitäten und Pipeline-Daten synchronisiert.

„Adobe und die Software AG arbeiten an einer gemeinsamen Lösung, mit der Unternehmen grosse Mengen an Kundendaten erfassen und nutzen können, um in grossem Massstab personalisierte Echtzeit-Kundenerlebnisse bereitzustellen.“ Shantanu Narayen, President und CEO von Adobe

„Die Software AG hilft jeden Tag Tausenden von Unternehmen, ihre Daten in Werte zu verwandeln. Durch unsere Partnerschaft mit Adobe und die Verknüpfung von Customer-Journey und zentralen Unternehmensdaten, die dadurch möglich wird, entstehen noch grössere Werte. Diese Integration ist die Grundlage für mehr Visibilität, Transparenz und Kundennähe – alles in Echtzeit.“

Sanjay Brahmawar, CEO der Software AG

Software AG

Adobe