PHOENIQS bringt ausländische industrielle Daten und KI-Anwendungen auf Schweizer Infrastruktur

Arlesheim, 19. Oktober 2026 – Das Schweizer Unternehmen PHOENIQS erweitert sein Angebot für Firmen, die ihre Daten und KI-Anwendungen auf einer souveränen Infrastruktur in der Schweiz betreiben wollen. Durch die Zusammenarbeit mit German Edge Cloud (GEC) können die ONCITE Industrial AI Platform und das ONCITE Digital Production System (DPS) neu auf der PHOENIQS Cloud bereitgestellt werden. Damit erhalten insbesondere international tätige Industrieunternehmen eine weitere Möglichkeit, ihre Daten in der Schweiz zu verarbeiten und industrielle KI-Anwendungen auf Schweizer Infrastruktur zu betreiben.

Mit dem zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz und insbesondere Agentic AI wird die Frage nach Kontrolle und Souveränität immer wichtiger. Entscheidend ist nicht allein, wo Daten gespeichert werden. Ebenso relevant ist, wer die Infrastruktur betreibt, wie Zugriffe geregelt sind und wo KI-Modelle und Workloads ausgeführt werden. Die PHOENIQS Cloud bietet Unternehmen hierfür eine Betriebsumgebung in der Schweiz.

«Europa muss bei KI nicht nur Anwender, sondern auch technologischer Gestalter sein. Dafür brauchen wir leistungsfähige Anwendungen ebenso wie die Kontrolle über die Infrastruktur, auf der sie entstehen und betrieben werden. Gemeinsam mit German Edge Cloud bringen wir beides zusammen», sagt Thomas Taroni, Executive Chairman und CEO von PHOENIQS. «Mit German Edge Cloud erweitern wir unser Ökosystem um eine Plattform für industrielle Daten und KI. Unternehmen können damit leistungsfähige industrielle KI-Anwendungen auf einer Schweizer Infrastruktur betreiben.»

Industrielle Daten als Grundlage für KI

Die German Edge Cloud bringt mit ONCITE eine Plattform für die produzierende Industrie in das PHOENIQS-Ökosystem ein. Das ONCITE Digital Production System führt Maschinen-, Prozess- und Qualitätsdaten zusammen, strukturiert und kontextualisiert sie. Bestehende MES-, ERP- und Shopfloor-Systeme können dabei eingebunden werden. Auf dieser Datenbasis stellt die ONCITE Industrial AI Platform eine Umgebung für KI-Anwendungen und AI Agents bereit. Technologisch wird sie von der PHOENIQS AI Platform getragen und verbindet deren AI-Technologie mit der über ONCITE verfügbaren industriellen Datenbasis.

Teil der Lösung sind auch die von German Edge Cloud entwickelten Industrial AI Agents. PARETO unterstützt bei Root-Cause-Analysen und Schichtübergaben, DAEDALUS im Digital Industrial Engineering und Wissensmanagement. SENTINEL überwacht Qualitäts-, Energie- und Produktionskennzahlen und erkennt kritische Abweichungen. Über Rollen, Berechtigungen und Governance-Regeln lässt sich festlegen, auf welche Informationen die einzelnen Agents zugreifen und welche Aktionen sie ausführen dürfen.

«Mit der nächsten Generation von KI ist eine Schlüsselfrage, ob Unternehmen die Kontrolle über ihr Wissen, ihre Daten und ihre KI-Prozesse behalten», sagt Dieter Meuser, CEO der German Edge Cloud. «Mit der Verfügbarkeit der ONCITE Industrial AI Platform auf der PHOENIQS Cloud verbinden wir leistungsfähige KI mit den Anforderungen an digitale Souveränität und geben Unternehmen eine weitere Auswahlmöglichkeit bei der Gestaltung ihrer Betriebsumgebung.»

Schweizer KI-Infrastruktur am Innovationscampus uptownBasel

Die PHOENIQS Cloud wird an mehreren Standorten in der Schweiz betrieben, darunter am Innovationscampus uptownBasel in Arlesheim bei Basel. Der Standort verbindet leistungsfähige AI-Infrastruktur mit einem Ökosystem aus Unternehmen, Technologieanbietern und Forschung. KI-Technologien können dort entwickelt, erprobt und in konkrete Anwendungen überführt werden.

Die Zusammenarbeit mit German Edge Cloud erweitert dieses Ökosystem um Anwendungen für die produzierende Industrie. Unternehmen erhalten dadurch die Möglichkeit, industrielle Datenverarbeitung und KI-Anwendungen miteinander zu verbinden und auf einer Schweizer Infrastruktur zu betreiben. (Phoeniqs/mc/hfu)

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