PriceHubble ernennt Stefan Heitmann zum neuen Geschäftsführer

Zürich – Stefan Heitmann ist mit Wirkung zum heutigen Tag zum neuen Chief Executive Officer von PriceHubble bestellt worden. In dieser Rolle verantwortet er künftig die strategische Ausrichtung und Gesamtgeschäftsführung des Unternehmens. Darüber hinaus gab das Unternehmen heute wichtige Erweiterungen seines Führungsteams bekannt.

PriceHubble, Anbieter für Performance-Datenlösungen in den Bereichen Finanzen und Immobilien, gab heute bedeutende personelle Veränderungen seines Führungsteams bekannt – allen voran die Ernennung von Stefan Heitmann zum neuen CEO. Stefan Heitmann übernimmt das Amt des PriceHubble-Geschäftsführers von seinem Vorgänger Julien Schillewaert, der eine Schlüsselrolle dabei spielt, den Übergang zu unterstützen.

Als Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender von PriceHubble verfügt Stefan Heitmann über umfassendes Wissen und langjährige Erfahrung in den Bereichen Banking und Vermögensverwaltung, u. a. durch seine Rolle als Partner der Unternehmensberatung McKinsey & Company in Zürich bis 2012, sowie als Gründer und CEO des Schweizer Marktführers für technologieunterstützte Hypothekenvermittlung, MoneyPark, bis 2021. Als wesentlicher Wegbereiter des Erfolgs von PriceHubble seit der Gründung in 2016 übernimmt Stefan Heitmann nunmehr auch die Position des Chief Executive Officers. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die strategische Gesamtausrichtung und -geschäftsführung,die Fortsetzung des internationalen Expansionskurses von PriceHubble sowie die Sicherung des kontinuierlichen Innovationsprozesses und Wachstums des Unternehmens im Finanz- und Immobiliensektor.

Stefan Heitmann äusserte seine Begeisterung für die Zukunft des Unternehmens: „Als Gründer von PriceHubble, der von Stunde Null an mit dabei war, ist es mir eine grosse Ehre, die Rolle des CEO übernehmen zu dürfen. Wir befinden uns in einer Phase, in der wir nach den jüngsten Akquisitionen in Europa ambitionierter denn je sind, unsere Präsenz auf der internationalen Bühne zu verstärken. Gemeinsam mit dem Team werden wir alles daran setzen, den Erfolg der vergangenen Jahre weiter auszubauen und die Expansion von PriceHubble voranzutreiben, um unsere Vision Realität werden zu lassen: Ein globales Powerhouse für Performance-Datenlösungen aufzubauen, die einen Mehrwert für die Banken-, Versicherungs-, Vermögensverwaltungs- und Immobilienbranche auf der ganzen Welt schaffen.“

Neben der Ernennung von Stefan Heitmann gab PriceHubble heute zudem wichtige Erweiterungen des Führungsteams bekannt. Christian Steinke wurde zum Chief Sales Officer für Zentraleuropa ernannt, Alexis Radjabi zum Chief Sales Officer für Westeuropa. Omar Zéramdini wird künftig die Rolle des Chief Marketing Officer übernehmen. (PriceHubble/mc/ps)