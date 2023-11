Retarus als wichtiger Anbieter im IDC MarketScape für weltweites IDP ausgezeichnet

München – Erneute Auszeichnung für Retarus: Im neuen MarketScape-Report des Analystenhauses IDC wird Retarus als Major Player im Bereich Intelligent Document Processing (IDP) aufgeführt. In dem aktuellen Bericht wurden 28 Anbieter weltweit hinsichtlich Strategie und Produktfähigkeiten untersucht. Dabei bewerteten die IDC-Analysten verschiedene Kriterien wie Bereitstellung, Kundenzufriedenheit, Funktionalität, Forschungs- und Entwicklungstempo sowie Portfolionutzen. „Major Players“ konnten sowohl bei der Strategie als auch bei den Fähigkeiten punkten.

Unternehmen setzen zunehmend auf IDP, um spürbare Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen, Kundenzufriedenheit, Priorisierung der Mitarbeiter und Wettbewerbsdifferenzierung zu erzielen. Retarus IDP überzeugte vor allem durch die umfassende Unterstützung von Electronic Data Interchange (EDI) und die robuste Infrastruktur. Mit dem Betrieb eigener Rechenzentren gewährleistet Retarus höchste Service-Levels für die besonderen Anforderungen seiner Kunden bei Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit und bietet zudem volle DSGVO-Konformität. Dies ist unerlässlich, da viele der IDP-Kunden von Retarus in geschäftskritischen oder stark regulierten Umgebungen arbeiten.

„Wir sind stolz auf unsere Produkt- und Service-Kompetenz und freuen uns, dass Retarus im IDC MarketScape als Major Player ausgezeichnet wurde“, sagt Martin Hager, Gründer und Geschäftsführer von Retarus. „Unternehmen in aller Welt vertrauen bereits auf unsere Integrations- und Automatisierungslösungen, um zeitaufwendige und fehleranfällige manuelle Prozesse zu reduzieren. Dabei überzeugt Retarus IDP als fully-managed IDP-Lösung. Unsere Services helfen den Kunden, ihre Lieferkette zu optimieren und zu automatisieren, um ihre Effizienz zu erhöhen und ihnen einen Wettbewerbsvorteil im digitalen Zeitalter zu verschaffen.“

Mit Retarus IDP können Unternehmen ihre Kommunikation mit Kunden und Lieferanten digitalisieren und so die Kosten für die Auftragsabwicklung um rund 60 Prozent senken. Die intelligente Dokumentenerkennung von Retarus liest per E-Mail oder Fax eingehende Geschäftsdokumente wie Bestellungen oder Rechnungen und wandelt sie automatisch in strukturierte Daten um – bereit für die Verarbeitung durch Backend-Systeme. Derzeit ist Retarus IDP direkt und in Kooperation mit ausgewählten Partnern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien verfügbar.

Das Angebot von Retarus an Kommunikationslösungen für geschäftskritische Prozesse umfasst Enterprise Messaging, Secure E-Mail sowie Prozessintegration und -automatisierung für die Supply Chain. Zugeschnitten auf die Bedürfnisse des gehobenen Mittelstands und internationaler Konzerne unterstützen die Retarus-Lösungen alle relevanten Kanäle des geschäftlichen Informationsaustauschs aus einer Hand von E-Mail und Fax bis hin zu SMS und EDI.

IDC-Kunden können den vollständigen IDP-MarketScape-Report hier herunterladen. (Retarus/mc/ps)