Retarus auf der it-sa 2022 in Nürnberg

München – Der Münchner Enterprise-Cloud-Dienstleister Retarus präsentiert in diesem Jahr gleich mehrere Cloud-Lösungen für sichere Business-Kommunikation auf der it-sa, die vom 25. bis 27. Oktober 2022 in Nürnberg stattfindet.

Auf Europas grösster Fachmesse für IT-Sicherheit in Halle 7 an Stand 502 stellen die Retarus-Experten neben der Secure Email Platform auch die Enterprise Messaging Platform sowie Lösungen für Integration und Automation vor. Mit welchen Strategien Unternehmen ihre geschäftskritische E-Mail-Kommunikation am besten ganzheitlich absichern, zeigt Retarus im Fachvortrag „Retarus Secure Email Platform: (Un)sichtbar, wenn es darauf ankommt!“ jeweils am 25. Oktober und 26. Oktober.

Vom 25. bis 27. Oktober treffen sich C-Level-Experten, IT-Sicherheitsbeauftragte aus Industrie, Dienstleistung und Verwaltung sowie Entwickler und Anbieter von Produkten und Services rund um die Themen IT-Sicherheit und Cybersecurity zur alljährlichen it-sa im Messezentrum Nürnberg, der europaweit größten Fachmesse für IT-Security. Am Schauplatz für Lösungen rund um die Themen Cloud-Management, Mobile- und Cybersecurity sowie Daten- und Netzwerksicherheit präsentiert Retarus seine Cloud Services, die aus einer Hand alle relevanten Kanäle des geschäftlichen Informationsaustauschs absichern.

Die Retarus Secure Email Platform vereint als cloudbasierte Komplettlösung von E-Mail Security über E-Mail-Continuity bis hin zu Transactional Email alle Business-E-Mail-Services auf einer Plattform. Zwischen Menschen, Maschinen und Anwendungen ermöglicht die Retarus Enterprise Messaging Platform einen schnellen und zuverlässigen Austausch geschäftsrelevanter Nachrichten per E-Mail, SMS oder Fax. Darüber hinaus stellt Retarus seine Cloud Services für Integration und Automation vor, mit denen Unternehmen ihre Prozesskommunikation deutlich optimieren können. Die Dienste integrieren alle Lieferanten unabhängig von Typ oder Grösse, verarbeiten Dokumente und Nachrichten format- und medienunabhängig und leiten sie als strukturierte Daten an die gewünschte Applikation weiter.

Fachvortrag „Retarus Secure Email Platform: (Un)sichtbar, wenn es darauf ankommt!“

In einem Fachvortrag am 25. Oktober um 13:45 Uhr und am 26. Oktober um 10:15 Uhr im Knowledge Forum D präsentieren die Retarus-Experten aktuelle Strategien zur ganzheitlichen Absicherung der geschäftskritischen Kommunikation. Gezeigt werden Lösungen, die nach aussen möglichst unsichtbar für Angreifer und Geschäftspartner sind und sich ohne Eingriffe in bestehende Prozesse implementieren lassen. Für User und Admins bedeutet dies eine spürbare Entlastung im täglichen Business. Im Vortrag erfahren Interessierte auch, wie Unternehmen ihre E-Mail-Kommunikation mit Cloud-Services aus einer Hand, wie der Retarus Secure Email Platform, vollumfänglich absichern und optimieren können.

