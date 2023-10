Retarus Email360°: Innovativer Ansatz für Enterprise E-Mail ohne Limits

München – Retarus stellt auf der it-sa, die vom 10. bis 12. Oktober 2023 in Nürnberg stattfindet, mit Email360° einen Ansatz vor, mit dem Unternehmen aktuelle und künftige Herausforderungen rund um das Thema E-Mail in den Griff bekommen. Messebesucher finden Retarus in diesem Jahr am Stand seines Partners noris networks (Stand 109) in Halle 7.

Auf der it-sa, Europas grösster Fachmesse für IT-Sicherheit im Messezentrum Nürnberg, treffen sich jedes Jahr C-Level-Experten, IT-Sicherheitsbeauftragte aus Industrie, Dienstleistung und Verwaltung sowie Entwickler und Anbieter von IT-Sicherheits-Produkten und -Services. Am Schauplatz für Lösungen rund um die Themen Cloud-Management, Mobile- und Cybersecurity sowie Daten- und Netzwerksicherheit präsentiert Retarus seine Secure Email Platform, mit der sich geschäftliche E-Mail-Kommunikation in komplexen und hybriden Umgebungen ganzheitlich absichern und managen lässt.

E-Mail ist nach wie vor der wichtigste Kommunikationskanal für Unternehmen, aber auch eine immer grössere Herausforderung für die IT-Abteilung. Längst muss die E-Mail-Infrastruktur nicht mehr nur vor immer gezielteren Cyberangriffen geschützt werden. Auch bremsen nach einer Migration auf Microsoft 365 Sende- und Empfangslimits häufig die E-Mail-Kommunikation von Applikationen aus. Die sichere Anbindung von On-Premises- beziehungsweise Cloud-Anwendungen an die bestehende Mail-Infrastruktur erschwert das E-Mail-Management zusätzlich. Mit dem innovativen Email360°-Ansatz von Retarus schützen Unternehmen ihre IT-Infrastruktur effektiv vor Cyberangriffen und sichern ihre E-Mail-Kommunikation zuverlässig gegen Ausfälle ab. Zudem beseitigt die Retarus-Lösung Beschränkungen von Cloud-Providern und ermöglicht es, transaktionale E-Mails ohne Limits aus Applikationen zu versenden, die Komplexität ihrer E-Mail-Infrastruktur zu minimieren und Compliance-Vorgaben durch konforme Verschlüsselung- und Archivierungslösungen problemlos umzusetzen.

Mehrere Fachvorträge zu Email360°

In mehreren Retarus-Fachvorträgen am Stand von noris networks (Stand 109) in Halle 7 erfahren Messebesucher anhand zahlreicher erfolgreicher Praxisbeispiele alles über ganzheitliche Konzepte für die geschäftliche E-Mail-Kommunikation:

Am 10. und 11. Oktober jeweils um 11:30 Uhr und am 12. Oktober um 11:00 Uhr hält Romana Staringer, E-Mail-Security-Expertin bei Retarus, einen Fachvortrag zum Thema „Die Retarus Secure Email Platform: Ein ganzheitlicher Ansatz zur Absicherung Ihrer Business-E-Mails“. Anhand von Beispielen aus der Praxis geht sie insbesondere auf die Absicherung der geschäftlichen E-Mail-Kommunikation bei KRITIS-Unternehmen ein.

Am 10. Oktober um 15:00 Uhr beleuchtet Thomas Brinkmann, Sales Engineer Secure Email Platform bei Retarus, im Vortrag „Automatisierte E-Mail-Verschlüsselung: Sichere Kommunikation leicht gemacht – für Nutzer und Admins“ das Thema E-Mail-Encryption genauer.

Am 11. Oktober um 15:00 Uhr geht Michael Richerzhagen, Solution Engineer Secure Email Platform bei Retarus, im Vortrag „Von On-Premises bis Cloud, von User- bis Applikations-Traffic: E-Mail-Landschaften harmonisieren und absichern“ auf technische Anforderungen, Use Cases und Retarus als harmonisierende Lösungskomponente ein.

Am 12. Oktober um 14:30 Uhr zeigt Michael Richerzhagen zudem im Vortrag „Ransomware-Angriff, Cloud-Downtime oder Hardwarefehler: Was tun, wenn Ihr E-Mail-System ausfällt?“ auf, wie Unternehmen bei einem Ausfall ihrer E-Mail-Infrastruktur trotzdem nahtlos weiterkommunizieren können.

Weitere Informationen gibt es hier. Kostenfreie Messetickets erhalten Interessierte direkt bei noris networks. (Retarus/mc/ps)