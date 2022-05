Retarus erweitert Entwicklungskapazitäten am Tech-Hub Lissabon

München – Gut zehn Monate nach der Gründung des Retarus-Standorts in Lissabon hat der Münchner Enterprise-Cloud-Anbieter die Anzahl seiner Mitarbeiter in Portugal nahezu verdoppelt und zieht in grössere Räumlichkeiten um. Diese bieten genügend Platz für den nächsten Wachstumsschritt an dem wichtigen europäischen IT-Standort. Das Team in Lissabon verstärkt technische Bereiche wie Software-Entwicklung, IT-Operations und Application Management sowie das Global Marketing am Hauptsitz in München.

Der im vergangenen Jahr zur Eröffnung des Standorts angemietete Coworking-Space konnte mit dem Wachstum der portugiesischen Niederlassung nicht mehr Schritt halten und war für die Mitarbeiter zu klein geworden. Daher hat Retarus nun grössere, lichtdurchflutete Räume angemietet. Ab Mitte Mai arbeiten dort zunächst sieben „Retarier“ in den Bereichen Entwicklung und Marketing, auch eine Kollegin aus München ist im Rahmen einer Auslandsentsendung vor Ort. Weitere Stellen sind bereits ausgeschrieben.

Weiterer Ausbau geplant

Das neue Retarus-Büro liegt zwischen dem Hafen von Lissabon am Fluss Tejo und dem Park Tapada das Necessidades. Es wurde Anfang April in Anwesenheit von Vertretern der Agentur für Investitionen und Aussenhandel Portugals, AICEP, sowie von Martin Hager, Gründer und Geschäftsführer von Retarus, feierlich eröffnet.

„Unsere Entscheidung für den Standort Portugal mit seinen hervorragend ausgebildeten Fachkräften hat sich als goldrichtig erwiesen“, erklärt Hager. „Wir sind stolz auf unsere top-ausgebildeten Kollegen hier vor Ort, die wesentlich zu Entwicklung, Betrieb und Vermarktung unserer weltweit eingesetzten Services beitragen und dabei eng mit den Kollegen in München zusammenarbeiten. Dabei bietet Lissabon das perfekte Umfeld, um unsere Kapazitäten weiter auszubauen und dafür genau die Talente zu finden, die wir brauchen.“

Die Retarus Portugal Unip Lda. ist die 13. Landesgesellschaft von Retarus, neben Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Rumänien, Grossbritannien, Singapur, Thailand, Australien und den USA.

Weitere Informationen sowie aktuelle Stellenanzeigen finden Interessierte unter landing.jobs/at/retarus sowie www.retarus.com/de/career/. (Retarus/mc)