Retarus erweitert Outbound-Funktionen der Secure Email Platform

München – Die erweiterten Outbound-Funktionen der Retarus Secure Email Platfom bieten Unternehmen ab sofort zusätzliche Kontrolle und Sicherheit beim Versand von E-Mails. Mit ihnen lassen sich ausgehende Spam- und Phishing-Mails effektiv unterbinden und sowohl die Anzahl der Empfänger als auch die Grösse von Attachments beschränken.

Cyberkriminelle nutzen häufig kompromittierte Postfächer, um Unternehmensnamen und -domains für die Verbreitung von Spam und Phishing zu missbrauchen. Deshalb überprüfen die Outbound AntiSpam Detection und der Outbound-Phishing-Filter ausgehende Nachrichten auf Spam und gefährliche Links. Eine entsprechend eingestufte ausgehende E-Mail wird je nach Konfiguration zurückgewiesen oder automatisch verworfen. Da somit über die E-Mail-Domain des Benutzers keine Phishing- oder Spam-Nachrichten an Geschäftspartner oder Kunden versendet werden können, wird die Reputation des Unternehmens wirksam geschützt.

Darüber hinaus bietet Retarus mit Outbound Recipient Restriction die Möglichkeit, die maximale Anzahl der Empfänger einer E-Mail zu beschränken. Über Outbound Size Restriction lässt sich zudem die maximale Grösse von Attachments festlegen, um beispielsweise Filesharing per E-Mail zu begrenzen und damit Risiken wie den Verlust oder die Offenlegung von Geschäftsinformationen zu minimieren.

Ganzheitliches Sicherheitskonzept für ausgehende E-Mails

Die neuen Outbound Features AntiSpam Detection, Phishing Filter, Recipient Restriction und Size Restriction runden die bestehenden Outbound-Funktionen wie Attachment Blocker sowie Sender Restriction ab. Damit bietet Retarus ein umfassendes Konzept zum Schutz ausgehender E-Mails. Die Retarus Secure Email Platform sichert nicht nur den E-Mail-Empfang von Unternehmen effektiv ab, sondern hilft auch massgeblich beim E-Mail-Versand, vertrauliche Informationen zu schützen und die Reputation zu bewahren. Davon profitieren vor allem Franchise-Unternehmen und Organisationen, über deren Domain eine Vielzahl von Benutzern an verschiedenen Standorten E-Mails versendet.

Übrigens: Auch in diesem Jahr ist Retarus wieder Teil der it-sa, Europas grösster Fachmesse für IT-Sicherheit in Nürnberg. Besuchen Sie uns von 10. bis 12. Oktober am Stand von noris networks (Stand 109) in Halle 7. (Retarus/mc/ps)