Reto Rutz wird neuer Partner bei valantic

München / St. Gallen – Reto Rutz, Geschäftsführer bei valantic und verantwortlich für das Competence Center CEC Schweiz für Customer Engagement & Commerce, ist in die Partnerschaft bei valantic gewählt worden. In seiner neuen Position wird er in erster Linie das Beratungs- und IT-Dienstleistungsgeschäft in den Bereichen digitaler Plattformen weiter vorantreiben. valantic bietet Kunden in diesem Bereich ganzheitliche Lösungen, von der Plattform-Entwicklung über die Integration in Um- und Backend-Systeme bis hin zur Bedienung aller relevanter digitaler Kunden- und Service-Touchpoints mittels erstklassiger User Experience.

Reto Rutz ist ausgewiesener Spezialist für Kundenbetreuung und -entwicklung, Organisationsentwicklung sowie Sales & Marketing. Seine Passion gilt der Beratung und Entwicklung im B2B-IT-Dienstleistungsgeschäft (Service Delivery) für Kunden und Mitarbeitende. Rutz startete seine berufliche Kariere als Key Account Manager und Projektleiter bei der SFS Locher AG, wurde dann Verkaufsleiter Schweiz bei Salzmann Medico und schliesslich vom Director Business Development zum Geschäftsführer bei valantic.

B2B und Dienstleistung in der DNA

Seinen Einstieg fand Reto 2014 bei valantic und seit Anfang 2017 verantwortet er als Managing Director die Geschäftsführung und -entwicklung der valantic CEC Schweiz AG. Reto Rutz ist unternehmerisch geprägt und strategisch orientiert. In der Beratung legt er viel Wert auf Talent, Engagement und Kooperation. Zusammen mit seinem Team am Standort St. Gallen zeichnet er verantwortlich für ein überdurchschnittliches Wachstum des Competence Centers Customer Engagement & Commerce.

valantic ist eine partnerschaftlich geführte Organisation. Die Partner verantworten das Langzeit-Wachstum, die Innovationskraft und die Profitabilität von valantic auf Basis gemeinsamer Werte und einem holokratischen Prinzip. „Bei valantic ergeben sich Synergien auf verschiedenen Ebenen und bei vielen Themen in der übergreifenden Zusammenarbeit der Competence Center und Teams aus unterschiedlichen Expertinnen und Experten. Es besteht ein ausgeprägtes und geschätztes Vertrauensverhältnis – zudem macht die valantic-weite Zusammenarbeit auch über die Landesgrenzen einfach Spass“, bekräftigt Reto Rutz.

Um die Geschäftsentwicklung in der Schweiz weiter voranzutreiben, setzt er auf Wachstum mit bestehenden Kunden durch strategische Beratung und auf Neukundengewinnung entweder durch Empfehlung oder durch die gezielte Akquise seines Teams in Operations, Delivery, Technik und Business Development. „Ich möchte auf keine einzige Mitarbeiterin und keinen einzigen Mitarbeiter verzichten – wir leben und pflegen eine einzigartige und aussergewöhnliche Kultur bei valantic.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Reto Rutz einen weiteren Partner ernennen können. Reto Rutz hat in den vergangenen Jahren als ‚Intrapreneur‘ eindrucksvoll immer mehr Verantwortung innerhalb der valantic Organisation übernommen und massgeblich dazu beigetragen, dass sich valantic zum führenden CX-Anbieter in DACH entwickelt hat“, betont Holger von Daniels, CEO und Partner bei valantic.

IT St. Gallen rockt!

Privat widmet sich der neue valantic Partner seinen Hobbies, dem Motorradfahren, dem Wintersport sowie ausgiebigen Wandertouren in den Schweizer Bergen. Ausserdem amtiert er als Vice President von „IT St. Gallen rockt!“. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit Bildungspartnern das Angebot für Aus- und Weiterbildungen in der Ostschweiz und die Standortattraktivität für Mitarbeitende im ICT-Bereich auszubauen. Reto Rutz hält ein Certificate of Advanced Studies in Change and Innovation Management und ein Certificate of Advanced Studies, B2B Marketing and Sales der Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften St. Gallen. Gefragt nach seiner beruflichen Einstellung antwortet der frisch gewählte Partner, ohne eine Sekunde zu zögern: „Eine resultatorientierte und auf gemeinsamen Werten basierende Kultur macht den Unterschied.“ (valantic/mc/ps)