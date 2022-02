Salesforce hilft Unternehmen ihre CO2-Emissionen zu reduzieren

Salesforce hat einige Ankündigungen zum Thema Nachhaltigkeit veröffentlicht:

Salesforce Net Zero Cloud 2.0 weltweit verfügbar

Angesichts der neuen Klimaziele und Bilanzierungsverpflichtungen für Unternehmen brauchen diese zuverlässige Emissionsdaten, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Denn in Deutschland werden ab 2024 Berichte zum CO2-Fussabdruck für einen Grossteil der Wirtschaft verpflichtend. Die Kohlenstoffdioxiddaten von Unternehmen müssen deshalb genauso vertrauenswürdig sein wie die Finanzdaten. Die Organisationen brauchen in diesem Kontext Lösungen, um ihre Emissionen auf nachvollziehbare, verlässliche und sinnvolle Weise analysieren und reduzieren zu können.

Die neue Generation der Net Zero Cloud wurde umfassend überarbeitet und ist jetzt weltweit verfügbar, um Berichte, tiefere Einblicke und ein Lieferantenmanagement zu ermöglichen, damit Unternehmen ihre Klimaziele leichter erreichen. Dazu gehören leistungsstarke Tableau-Dashboards, die Einblicke in den CO2-Fussabdruck, Prognosen, Zieldefinitionen, Scope-3-Emissionen entlang der Lieferketten und Abfallmanagement eröffnen.

Salesforce etabliert Nachhaltigkeit als zentralen Unternehmenswert

Salesforce hat Nachhaltigkeit als neuen, zentralen Unternehmenswert definiert. Er ergänzt die bereits gesetzten Kernwerte Vertrauen, Kundenerfolg, Innovation und Gleichberechtigung.

„Nachhaltigkeit ist für alle bei Salesforce eine wichtige Aufgabe. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir Sustainability nun offiziell zu unseren Kernwerten zählen“, sagte Suzanne DiBianca, Chief Impact Officer & EVP of Corporate Relations, Salesforce. „Wenn wir einen Wert hinzufügen, operationalisieren wir ihn in allen unseren Unternehmensbereichen. Angesichts der Klimakrise muss jedes Unternehmen so schnell wie möglich zu Netto-Null-Emissionen kommen. Da Salesforce bereits heute so weit ist, wollen wir unsere Technologie und Best Practices anderen Organisationen bereitstellen, damit auch sie ihre Klimaziele erreichen.“

Salesforce erfüllt Null-Emmissionsanforderungen

Salesforce erfüllt heute bereits den Anspruch der Netto-Null-Emissionen und berichtet seit dem Geschäftsjahr 2012 freiwillig über seine CO2-Emissionen. Seitdem hat das Unternehmen sein Engagement für Klimaverbesserungen weiter erhöht. Salesforce bezieht politische Entscheidungsträger, Partner, Lieferanten und Kunden aktiv ein, um das gemeinsame Netto-Null-Ziel schneller zu erreichen. Und: erst kürzlich hat Salesforce bekannt gegeben, dass die Vergütung von Top-Führungskräften jetzt an die Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gekoppelt sind.

Deloitte Deutschland reduziert seine CO2-Emissionen mit Salesforce Net Zero Cloud

Deloitte Deutschland nutzt die Net Zero Cloud von Salesforce, um seinen Niederlassungen und Kunden dabei zu helfen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Das Anfang 2021 gestartete Pilotprogramm wird bis Ende April 2022 offiziell ausgerollt und ermöglicht Deloitte Deutschland umfassende Einblicke in seine Umweltbilanz. Mit Hilfe der Net Zero Cloud ist Deloitte Deutschland nun in der Lage, seine Emissionswerte auf der Ebene der einzelnen Kundenprojekte abzubilden und die Daten den über 1’500 Stakeholdern und Projektmitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Weitere Details zu dem Projekt sind hier abrufbar.

Weitere Informationen zur Net Zero Cloud 2.0 und andere Ankündigungen finden Sie unter: https://www.salesforce.com/news/stories/sustainability-core-value/

(Salesforce/mc/ps)