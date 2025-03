Salesforce stellt Agentforce für die Gesundheitsbranche vor

Zürich / San Francisco – Mit Agentforce for Health, einer Bibliothek an leicht konfigurierbaren und schnell einsatzbereiten Skills und Actions für KI-Agenten, bietet Salesforce medizinischem Personal, Klinik- und Kundendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeitern eine Auswahl an neuen Werkzeugen. Damit können sie ihre Kapazitäten erweitern und die Patientenbetreuung optimieren. Versorger, Krankenversicherungen, Gesundheitsbehörden und Pharmaunternehmen können damit zeitintensive Aufgaben wie die Überprüfung von Daten oder Standorten für klinische Tests effizient umsetzen sowie jederzeit verfügbare Services für ihre Patient:innen, Versicherten und Bürger:innen bereitstellen.

Patientenversorgung optimieren

Mit Skills für die Arztsuche und Terminvereinbarung unterstützt Agentforce Patientinnen und Patienten sowie Versicherte dabei, geeignete Spezialist:innen in der Nähe zu finden und einen Termin zu vereinbaren. Relevante Patienteninformationen und Daten können automatisch zusammengefasst werden. Im Bereich Kundenservice lässt sich Agentforce nutzen, um die Bestellung von Hilfsmitteln zu automatisieren. Pflegekräfte in Einrichtungen und im ambulanten Dienst werden bei Dokumentationsaufgaben und der Kostenabrechnung entlastet. Der Vertrieb kann mit Agentforce Besuche bei Gesundheitsversorgern effizienter planen und schnell und einfach Self-Service-Angebote erstellen.

Gesundheitsbehörden entlasten

Gesundheitsbehörden können Agenten für die Beobachtung von ansteckenden Krankheiten nutzen, die bei der Datensammlung, -konsolidierung und -visualisierung aus unterschiedlichen Quellen unterstützen. Die KI-Agenten erledigen auch zeitkritische Aufgaben in Echtzeit, wie beispielsweise die automatische Umwandlung eines Laborberichts in einen Datensatz, der direkt klassifiziert werden kann. Damit lassen sich die Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten besser entdecken, schneller an relevante Stellen kommunizieren und entsprechende Gegenmassnahmen schneller einleiten.

Pharmaforschung beschleunigen

Agenten können die Identifikation geeigneter Studienteilnehmer:innen unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen beschleunigen. Dabei lassen sich Daten aus strukturierten und unstrukturierten Quellen zusammenbringen, um Forschenden die nötigen Einblicke für die Auswahl der am besten geeigneten Patient:innen zu gewähren. Agentforce unterstützt bei der Ermittlung der optimalen Standorte und Prüfer:innen für klinische Studien, indem es Machbarkeitsfragebögen erstellt und bei der Beantwortung hilft sowie durch Scoring-Funktionen die Entscheidungsfindung optimiert. In Zusammenarbeit mit ComplianceQuest ermöglicht Agentforce die Automatisierung von Qualitätssicherungsprozessen im Zusammenhang mit der Bewertung unerwünschter Nebenwirkungen. (Salesforce/mc/ps)

Über Agentforce for Health

Agentforce for Health basiert auf der Health Cloud und der Life Sciences Cloud von Salesforce und ist auf die spezifischen Datenmodelle, Workflows und APIs im Gesundheitswesen abgestimmt. Mit neuen sofort einsatzbereiten Aktionen erweitern KI-Agenten jedes Team um nahezu unbegrenzte digitale Arbeitskraft, und tragen damit zur Optimierung von Abläufen bei der Früherkennung, Diagnose und Behandlung bei. Agentforce for Health nutzt dafür im Zusammenspiel mit der Data Cloud Daten aus unterschiedlichen Quellen, um personalisierte Interaktionen und effizientere Abläufe im Gesundheitswesen auch im grossen Massstab zu ermöglichen.