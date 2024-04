Samsung wieder mit deutlichem Gewinnsprung

Seoul – Dank der wieder erstarkten Nachfrage nach Speicherchips hat der Branchenführer Samsung im ersten Quartal 2024 wieder deutliche Zuwächse verzeichnet. In seinem Ergebnisausblick für die Monate Januar bis März geht der Elektronikkonzern aus Südkorea davon aus, dass sich der operative Gewinn im Jahresvergleich um mehr als das Zehnfache erhöht hat.

Der Gewinn aus den Kerngeschäften werde voraussichtlich 6,6 Billionen Won (etwa 4,5 Milliarden Euro) betragen, hiess es am Freitag in einer Börsenmitteilung. Im ersten Quartal des vorigen Jahres waren es 640 Milliarden Won. Die Samsung-Aktie verlor nach einem guten Lauf in den vergangenen Wochen am Freitag 1,4 Prozent.

Zweistelliger Umsatzanstieg erwartet

Beim Umsatz erwartet Samsung einen Anstieg um 11,4 Prozent auf 71 Billionen Won (48,5 Milliarden Euro). Traditionell veröffentlicht der Konzern genauere Zahlen erst zu einem späteren Zeitpunkt. Samsung ist auch Marktführer bei TV-Geräten. Bei Smartphones hingegen wurden die Südkoreaner im vergangenen Jahr nach Berechnungen von Marktforschern von Apple als weltgrösster Smartphone-Anbieter verdrängt.

Ein Überangebot und eine schleppende Nachfrage hatten der Chip-Branche lange zugesetzt. Samsung hatte aber schon für das vierte Quartal des vergangenen Jahres Erholungstendenzen konstatiert. Auch erwartet Samsung, dass sich die Erholung in diesem Jahr fortsetzen wird. Die Branche profitiert vor allem von den steigenden Preisen infolge des Booms bei Künstlicher Intelligenz. (awp/mc/pg)