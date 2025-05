SAP Quality Awards 2025: Und die Gewinner sind…

Zürich – SAP hat in feierlichem Rahmen die SAP Quality Awards 2025 vergeben und die erfolgreichsten Implementierungen von SAP-Anwendungen ausgezeichnet – der Höhepunkt der jährlichen Veranstaltung der SAP Quality Awards.

Seit 2008 verleiht SAP Schweiz jährlich den SAP Quality Award an Kunden, die sich durch besonders erfolgreiche Implementierungsprojekte auszeichnen. Im Fokus stehen Projekte, die durch eine sorgfältige Planung, hohe Qualitätsstandards und eine schnelle, kosteneffiziente Umsetzung nahe am SAP-Standard überzeugen. Mit den Quality Awards ehrt SAP nicht nur herausragende Kundenprojekte, sondern stärkt auch die Community der Vordenker – eine Gemeinschaft, in der der Austausch und die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern gezielt gefördert werden.

In jeder Kategorie wurden ein Hauptgewinner sowie weitere Gewinner mit einem Award gewürdigt. In der Kategorie «SAP Business Transformation | Hybrid» konnte die Jury sogar zwei Hauptgewinner küren. Insgesamt wurden in diesem Jahr achtzehn Projekte von in der Schweiz tätigen Unternehmen prämiert, die mit ihren SAP-Projekten den Award-Anforderungen in besonderem Mass entsprachen.

Die Hauptgewinner der diesjährigen Quality Awards sind:

Interroll Management SA in der Kategorie «SAP Business Transformation | Cloud»

ABB Information Systems Ltd. und Finanzdepartement des Kantons Luzern in der «Kategorie SAP Business Transformation | Hybrid»

Solothurner Spitäler AG in der Kategorie «SAP Business Transformation | Health Care»

Clariant International Ltd. in der Kategorie «SAP Rapid Time to Value | Commerce»

SD Fiber Group in der Kategorie «SAP Rapid Time to Value | Cloud and Analytics»

Gewinner in der Kategorie «SAP Business Transformation | Cloud»

Interroll gewinnt den Hauptpreis in der Kategorie «SAP Business Transformation | Cloud». Weitere Preisträger in dieser Kategorie sind Belimo und die Schweizerische Mobiliar.

Interroll ist ein weltweit führender Anbieter von Rollen, Motoren, Förderern, Paletten-lagerung und -förderungen. Im Rahmen des Projekts hat Interroll mehrere SAP-Cloud-Lösungen eingeführt, darunter SAP S/4HANA Cloud, Global Trade Services und die Business Technology Plattform Work Zone. Zusätzlich wurden bestehende SAP-Produkte mit den neuen Lösungen integriert. Ein zentraler Aspekt des Projekts war die Verbesserung der operativen Effizienz in 21 Ländern.

Die Jury war besonders beeindruckt von dem zielgerichteten Vorgehen im Projekt, dem Fokus auf den erzielbaren Business-Mehrwert, der klaren Kommunikationsstrategie sowie den zahlreichen umgesetzten Innovationen. Auch der Teamspirit und das organisatorische Change-Management im Projekt haben die Jury überzeugt. Unterstützt wurde Interroll bei diesem Grossprojekt vom Implementierungspartner SAP Schweiz.

Gewinner in der Kategorie «SAP Business Transformation | Hybrid»

Die zwei Hauptpreise in der Kategorie «SAP Business Transformation | Hybrid» gehen an die ABB Information Systems Ltd. und das Finanzdepartement des Kantons Luzern. Ein weiterer Preisträger in dieser Kategorie ist der Armeestab der Schweizer Armee.

Die ABB Information Systems Ltd, ein globaler Anbieter von Produkten und Systemen für Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik, hat in einem globalen Finanztransformation-Programm auf Basis von SAP S/4HANA sieben komplette Prozesse inklusive Integration zu weiteren SAP-Lösungen implementiert. Die Jury war besonders beeindruckt vom dedizierten Fokus auf den Geschäftsmehrwert mit kontinuierlichem Monitoring und dem methodisch eindrucksvollen Vorgehen im Projekt. ABB wurde bei diesem Projekt vom Implementierungspartner PwC begleitet.

Das Finanzdepartement des Kantons Luzern hat in seinem Transformationsprojekt die Ablösung und das Redesign der bestehenden SAP Systeme durch SAP S/4HANA, SAP BW4HANA, SAP Analytics Cloud, die SAP BTP sowie die neue SAP Work Zone zur Verbesserung der User Experience durchgeführt. Der Projektumfang umfasste insgesamt 14 Systeme. Besonders beeindruckt hat die Jury der frühzeitige Einbezug der betroffenen Anwender in die Neugestaltung der zukünftigen Lösung, die Transparenz im Projektteam über den Fortschritt und die neuen, innovativen Formate wie beispielsweise der SAPéro. Das Projekt wurde mit Unterstützung von Wavestone Consulting Switzerland durchgeführt.

Gewinner in der Kategorie «SAP Business Transformation | Health Care»

Den Hauptpreis in der Kategorie «SAP Business Transformation | Health Care» hat die Jury an die Solothurner Spitäler vergeben. Weitere Preisträger dieser Kategorie sind das Kantonsspital Aarau und die Tertianum Gruppe.

Die Solothurner Spitäler stellt rund um die Uhr die notfallmedizinische Patientenversorgung für drei Akut-Spitäler im Kanton Solothurn, sowie für Psychiatrische Dienste, Gesundheitszentren und Gruppenpraxen sicher. Bei diesem Projekt erfolgte eine Überführung der bestehenden SAP ECC Umgebung auf die zukunftsweisende SAP S4/HANA Plattform mit integrierter SAP Industrie Solution Healthcare Sidecar-Schnittstelle. Begeistert hat die Jury insbesondere die Sicherstellung des 24×7 Betriebs während der Migration, sowie das Erreichen des Ziels von 100%-iger Datenqualität sowie null offene Fehler beim Go-Live. Swisscom hat dieses Projekt als Implementierungspartner unterstützt und begleitet.

Gewinner in der Kategorie «SAP Rapid Time to Value | Commerce»

In der Kategorie «SAP Rapid Time to Value | Commerce» wurde die Clariant International zum Hauptgewinner gewählt. Weitere Preisträger in dieser Kategorie sind die Franke sowie Von Rohr Armaturen.

Clariant als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Spezialchemie, hat in diesem Projekt die Lösung SAP Commerce Cloud implementiert, mit dem Ziel einen globalen Webshop aufzubauen. Überzeugt hat die Jury insbesondere der gewählte Ansatz zur Vereinfachung und der hohe Automatisierungsgrad der Geschäftsprozesse. Auch die messbaren Erfolgskriterien und die schon nach kurzer Zeit erreichten Leistungsindikatoren haben beeindruckt. Zusammen mit dem Implementierungspartner Sybit wurde dieses Projekt in nur fünf Monaten umgesetzt.

Gewinner in der Kategorie «SAP Rapid Time to Value | Cloud and Analytics»

Die SD Fiber Group gewinnt den Hauptpreis in der Kategorie «SAP Rapid Time to Value | Cloud and Analytics». Weitere Preisträger in dieser Kategorie sind die Bank Vontobel, der Kanton Zürich Finanzdirektion Finanzverwaltung, die Straumann Group Schweiz und das Universitätsspital Zürich.

Die SD Fiber Group ist spezialisiert auf den Ausbau von Telekommunikationsinfrastruktur. Sie haben in diesem Projekt die Implementierung von SAP S/4HANA Cloud Public Edition mit einer Prozessabdeckung von Finanzen, Projekt Management, Einkauf, Verkauf und Logistik umgesetzt. In nur sechs Monaten konnten mit SAP S/4HANA sieben Gesellschaften integriert werden und dies mit massiv weniger Projektkosten als geplant und bei einer Verdoppelung der Anzahl der Mitarbeitenden während der Projektlaufzeit. Sehr gut gefallen hat der Jury der pragmatische Ansatz, welcher in kürzester Zeit die Implementierung einer vollintegrierten SAP Standard Lösung ermöglichte, diese bildet die Basis für zukünftiges Wachstum. AGILITA hat die SD Fiber Group bei diesem Projekt unterstützt. (pd/mc)