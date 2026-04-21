SAP Schweiz holt Alexander Fleischer als Chief Growth Officer in die Geschäftsleitung

Zürich – SAP Schweiz ernennt Alexander Fleischer zum Chief Growth Officer und beruft ihn in die Geschäftsleitung. In der neu geschaffenen Funktion übernimmt er die Verantwortung für das Growth Office Schweiz, das die Bereiche Customer Advisory und Geschäftsentwicklung, Mittelstandsvertrieb sowie Partnergeschäft und Partnermanagement unter einem Dach bündelt. Fleischer berichtet an die Co-Managing Directors Sabrina Storck und Thomas Schreitmüller.

Mit der Ernennung setzt SAP Schweiz auf einen langjährigen Manager aus den eigenen Reihen. Alexander Fleischer ist seit 2011 für SAP tätig und war während rund zehn Jahren in verschiedenen Funktionen am Hauptsitz in Walldorf aktiv. Dort sammelte er Führungserfahrung im globalen Umfeld und baute zugleich seine Vertriebsexpertise im deutschen Markt auf. Seit 2021 gehört er als Manager mit Transformationsauftrag der Verkaufsorganisation von SAP Schweiz an.

Vor zwei Jahren übernahm Fleischer als Head of Corporate die Verantwortung für das Mittelstands- und Neukundengeschäft. In dieser Rolle trieb er die Weiterentwicklung des Corporate-Geschäfts massgeblich voran, setzte wichtige Impulse im Cloud-Geschäft und stärkte gemeinsam mit seinem Team die Position von SAP im Schweizer Markt.

«Alexander Fleischer verbindet strategischen Weitblick mit hoher Umsetzungsstärke und einem feinen Gespür für Kunden, Markt und Partner», sagen Sabrina Storck und Thomas Schreitmüller, Co-Managing Directors von SAP Schweiz. «Er hat in den vergangenen Jahren wichtige Wachstumsinitiativen erfolgreich vorangetrieben und unser Mittelstands- und Neukundengeschäft entscheidend geprägt. Wir freuen uns sehr, dass Alexander diese neue Rolle übernimmt und als Mitglied der Geschäftsleitung die Weiterentwicklung von SAP Schweiz mitprägen wird.»

Alexander Fleischer will in seiner neuen Funktion insbesondere die strategischen Schwerpunkte von SAP Schweiz weiter vorantreiben: die Cloud-Transformation von Unternehmen, den produktiven Einsatz von künstlicher Intelligenz, den weiteren Ausbau des Corporate-Geschäfts sowie die Positionierung von SAP als Innovationspartner für Schweizer Unternehmen.

«Die Schweizer Wirtschaft bietet mit ihrem starken Mittelstand, ihren global erfolgreichen Marken und ihren vielen spezialisierten Hidden Champions enormes Potenzial», sagt Alexander Fleischer. «Unser Anspruch ist es, unsere Kunden auf ihrem Weg in die Cloud noch gezielter zu begleiten, den konkreten Nutzen von Business AI schneller in die Praxis zu bringen und SAP gemeinsam mit unseren Partnern als Innovationspartner zu positionieren, der Wachstum, Transformation und Zukunftsfähigkeit verbindet.»

Alexander Fleischer ist verheiratet und Vater einer Tochter. Neben seiner Arbeit verbringt er gerne Zeit mit seiner Familie, erkundet wandernd die malerische Schweizer Landschaft und frönt seiner Leidenschaft für das Laufen. Er lebt mit seiner Familie am Bodensee im Thurgau. (SAP/mc/hfu)

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